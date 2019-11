Estos son los largometrajes nominados a los Premios Mallorca de Cine

El jurado de la I Gala Premios Mallorca de Cine ha escogido a los finalistas de las 14 categorías de los galardones, con 'Pullman', 'La jaula' y 'Bittersweet Days' nominados como mejor largometraje. Los premiados se conocerán en una gala que se celebrará el 27 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro Principal, según ha informado el Consell de Mallorca.

La convocatoria está impulsada por la Mallorca Film Comission y pretende promover la creación y la producción audiovisual en Mallorca, consolidar la imagen de Mallorca como plató de cine y promocionar las historias cinematográficas vinculadas directa o indirectamente a la Isla. El presupuesto de los premios asciende a 100.000 euros, repartidos entre diferentes categorías.

Se presentaron un total de 46 obras en una o varias categorías. El jurado, responsable de las deliberaciones, ha estado compuesto por la distribuidora cinematográfica internacional, Ana Vicente; el director del Atlantida Film Fest, Jaume Ripoll; el miembro de la Academia de Cine Juan Carlos Caro; la directora del Evolution International Film Festival, Sandra Seeling; y el responsable de la Mallorca Film Commission, Pedro Barbadillo.

Los nominados al mejor corto son 'Background', 'Woody & Woody', 'Kyoko' y 'Hostal Orión'; a mejor documental, 'Overbooking', 'Ciutat dels Morts' y 'Els ulls s'aturen de créixer'; y a mejor película localizada en Mallorca, 'Nachts Baden', 'Familie Wöhler auf Mallorca', 'Die liebe deines lebens'. Estas tres últimas también optan al galardón a mejor localización.

Los actores nominados en la categoría de mejor interpretación son Julia Castaño por 'Talia'; Diego Ingold por 'Background', y Carmen Molinar por 'Mírame'.

En el bloque técnico, los nominados a mejor dirección son Javier García ('Els ulls s'aturen de créixer'), Miguel Eek ('Ciutat dels morts'), Marcos Cabotá ('La jaula'), Toni Bestard ('Pullman') y Joan Cobos ('Roake'). En la categoría de mejor guión, compiten Mar Pla, J. M. Nadal y Miguel Eek ('Vida i mort d'un arquitecte'), Miguel Eek ('Ciutat dels morts'), Toni Bestard y Arturo Ruiz ('Pullman'), Marcos Cabotá ('La jaula'), Marta Hierro y Pablo Azorín ('Espies en l'arena, objectiu Espanya').

En mejor producción compiten Carles Bover y Julio Pérez ('Gaza'), Lourdes Vives, Paula Martone y Miriam Morales ('La clau Dalí'), y Miquel Verd y Diana de la Cuadra ('Pullman'); en mejor montaje, Aina Calleja ('Els ulls s'aturen de créixer'), Toni Bestard (doblemente por 'Background' y 'Pullman'), Simó Mateu ('La clau Dalí') y Saúl Benejama ('La jaula').

Optan al galardón a mejor fotografía Edu Birrun ('Pullman'), Edu Birrun (doblemente por 'La jaula' y 'En vida teva'), Juan González ('Roake') y Jaume Caldenteny ('La maleta de Madame Colette'); el de mejor dirección de arte se lo disputan Nerea Ferrero y J. C. Rigo ('Hostal Orión'), Alejandro Clavo ('En vida teva') y J. C. Rigo ('Background').

Finalmente, los nominados a mejor sonido son Ruben Pérez ('Pullman'), P. T. Ferrer ('Els ulls s'aturen de créixer') y Rubén Pérez ('Kyoko'); y a mejor banda sonora, Miquel Serra ('Els ulls s'aturen de créixer'), Jaume Compte ('Vida i mort d'un arquitecte'), y Julie Reier ('Background').