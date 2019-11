La serie china ‘Spain Passion’ rueda sus últimas escenas en Mallorca

El rodaje de la serie china Spain Passion, producida en España por Think, llega a los últimos días de grabación de los capítulos que tendrán lugar en Mallorca y que cerrarán su primera temporada con la visita a lugares emblemáticos de la Isla como las Coves del Drach o la Fundació Miró.

La trama sigue los pasos de dos jóvenes chinas –Jiaying Li, en el papel de Shu, y Ziyi Yang como Yhu– que al llegar a España conocen a un chico (Rafa, interpretado por Javier Mallol) que las acompañará por la geografía nacional descubriendo juntos las tradiciones, historias y rincones más ineseprados e insospechados del territorio. La serie, una producción hispano-china, cuenta con el apoyo de, entre otros, El Corte Inglés, la Mallorca Film Commission, Power House y el hotel GPRO Valparaiso Palace, donde se hospeda el equipo estos días.

Su productor ejecutivo, Ángel Tapia, expresó que «creemos en promocionar Mallorca como mucho más que sol y playa» y destacó el objetivo de revertir el hecho de que «España sea la gran desconocida de Europa en China». Por su parte, sus protagonistas asiáticas, que hablan español con fluidez, destacaron los puntos que más les están sorprendiendo de Mallorca. «Las Coves del Drach es lo que más me ha impactado. En China no vamos a una cueva a ver un concierto. Me ha gustado mucho», señaló Shu, quien también mostró su asombro por el espectáculo visual del vuit de la Seu. Su compañera Yhu, por otro lado, destacó «el museo del vidrio y la relación de Miró con Mallorca».

Cada una representa en la ficción un perfil turístico distinto, desde el cultural al más activo y relacionado con el turismo de compras. Tanto las dos actrices chinas como Mallol se mostraron agradecidos por la acogida y expresaron que «es un lujo poder visitar estos lugares».