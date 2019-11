Richard Bellis: «No leí ‘It’, de Stephen King, solo tenía cinco semanas para escribir la música»

Tres años después de que Stephen King publicara It, la historia del popular y terrorífico payaso Pennywise, llegó en 1990 la primera de las muchas adaptaciones del famoso personaje. Fue con la miniserie para televisión con la memorable interpretación de Tim Curry y música de Richard Bellis, quien se alzó con el Emmy. Este jueves, a las 11.00 horas, el mismo que escribió la partitura de esa primera serie, imparte una charla en el Conservatori Superior de Música. La actividad se enmarca dentro del 30 aniversario de la Associació Balear d’Amics de les Bandes Sonores. Además, Bellis es también presidente de la Society of Composers & Lyricists y asesor de la American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP).

Lleva tiempo ofreciendo clases magistrales por toda Europa.

—Suelo venir por el continente dos veces al año, gracias a grupos como este y que tanto han hecho en los últimos veinte años por la popularidad de la música en el cine. No era tan popular en los cincuenta o incluso en los sesenta y setenta.

¿De dónde viene esa popularidad?

—Creo que es una combinación de muchas cuestiones. Star Wars, por ejemplo, y a la vez, la electrónica, lo han hecho posible. Hay que decir que hoy en día es muy fácil crear música que suene como música cinematográfica, pero no es lo mismo.

El panorama debe de ser muy diferente ahora que cuando empezó.

—En mi época no había cursos ni nada por el estilo, solo un libro. Ahora hay muchos cursos internacionales de composición de música cinematográfica, me refiero también a videojuegos y al audiovisual en general, aunque la industria de cine es la única que tiene un legado. Considerarnos a nosotros mismos como compositores nos hace colegas de grandes como Erich Wolfgang Korngold y nos recuerda, espero, que hay que mantener ese nivel de calidad. Porque tenemos una historia sorprendente.

La música tiene un gran peso en una película.

—Pero ocupa muy poco espacio en los currículums escolares. ¿Por qué la música sigue teniendo un papel tan grande visto la elevada sofisticación del cine de hoy? Porque las películas tienen un público muy diverso. ¿Y qué usas para entretener a un público muy diverso? Lo que apela a los emociones. La música se asocia con los sentimientos que uno siente con el primer beso o con la primera separación. El guion, la dirección o las interpretaciones llevan al público al borde del precipicio emocional y la música es lo que les empuja.

It sigue estando muy de moda.

—Admiro profundamente a Benjamin Wallfisch, compositor de las recientes películas. Creo que el hecho de que siga estando de moda es porque se emitió por televisión, si se hubiera representado en un teatro, no hubiera sido igual.

¿Qué recuerda de esa época?

—Mi carrera en el negocio musical tuvo un parón entre finales de los 70 y a mediados de los 80. Así que monté un negocio de carpintería, también haciendo encargos para estudios de grabación. Un día me llamaron para ver si estaba disponible para escribir unas partituras para series y dije que sí.

¿Cómo fue el proceso de creación de It?

—Normalmente los directores y compositores se sientan a ver el filme y discuten sobre la música que debería tener. Aquí nunca tuvimos ninguna reunión así. Lo primero que enviamos fue el tema de apertura, pero la detestaron. Incluso tras ganar el Emmy, uno de los productores comentó al director qué opinaba y dijo que seguía sin gustarle demasiado.

¿Usted estaba satisfecho con el resultado?

—Sí, aunque creo que nunca estás contento del todo. Puede que la producción funcione bien, pero nunca tienes suficiente dinero, tiempo o recursos. Si comparáramos el presupuesto con el que en esa época tuvimos que trabajar con el de hoy, no tiene nada que ver.

¿Antes de eso era fan de Stephen King?

—Era un genio, aunque tengo que confesar que nunca me leí el libro. Tenía cinco semanas para escribir la música y no podía perder tiempo, así que le pedí a mi mujer que lo leyera por mí.