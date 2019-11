Fallece el escritor Pere Morey

Se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona (UB), pero la escritura, y sobre todo, la historia, fueron sus verdaderas pasiones. Un amor que plasmó en sus libros hasta sus últimos días. La luz del escritor Pere Morey Servera (Palma, 1941) se apagó este martes a la edad de 77 años. Aquellos que deseen dar su último adiós al escritor, podrán hacerlo este jueves, entre las 17.00 y las 20.00 horas, en el tanatorio de Son Valentí, en Ciutat.

Durante su trayectoria, la obra narrativa de Pere Morey, quien también ejerció de profesor universitario, se centró, sobre todo, en la literatura infantil y juvenil, basada en la mayoría de ocasiones en la historia, aunque también se desprenden de sus textos grandes relatos de novela de intriga y aventura. Su labor como exportador de productos de las Balears lo ha llevado a trabajar por todo el mundo, hecho que se refleja en sus relatos.

Obras

De esta forma, ha publicado títulos como Rondalles per als qui els agrada la història (1984), Pedres que suren (Premi Joaquim Ruyra 1984 y Premi Literatura Catalana de la Generalitat de Catalunya, en la categoría Infantil, de 1985); Al començament fou el foc (Premi Cifre de Colonya 1993) o El templer i l’arquitecte (1999). En este sentido, Morey también coqueteó con la novela erótica, con los lanzamientos como La ciàtica de mossèn Blai (Premi Joanot Martorell 1984), así como con la novela policíaca, con títulos tan atractivos como Una olor com de fera (1986), Operació Verge negra (1987) y Però tu no eres mort? (1988). Otras novelas de su amplia bibliografía son Mai no moriràs, Gilgamesh! (1992), El llaüt de vela negra (1993), Allò que conta el vent del desert (1994) o La metgessa càtara (2002).

El pasado abril firmó en la fiesta de Sant Jordi, en el estand de Quars, ejemplares de sus libros más recientes: Pasqual Calbó, pintura i passió, Els contes de l’Illa petita y Guia fantasiosa però real de Formentera.

Las inquietudes de Pere Morey le llevaron a ser, además, un gran admirador del teatro. Así, escribió, dentro de este género literario, el mimodrama Sa Madona de Sagran. Más tarde, la pieza fue llevada a escena, estrenándose en el Teatre Principal de Palma. Al mismo tiempo, se hicieron varias adaptaciones de sus cuentos para escuelas de Mallorca y el resto de las Islas. Además, el autor escribió guiones para películas y también para cómics.

Activismo

El activismo y la defensa del país y la cultura catalana han sido claves en la carrera de Pere Morey. Fue miembro de la Comissió Cívica del Tricentenari 1715/2015, con una novela sobre la Guerra de Successió, titulada La darrera canonada. Mallorca, 1701-1715, y participó en el documental La Resistència, realizado por Pere Sánchez y en el que también aparecieron Bartomeu Mestre ‘Balutxo’, Guillem Morro u Oriol Junqueras, entre otras personalidades.

La de Pere Morey también ha sido una cara visible en medios de comunicación, colaborando desde la década de los años 70 del pasado siglo en programas de emisoras y cadenas como IB3 Televisió y Ràdio, Onda Cero, Ona Mallorca, Radio Calvià, TVE, Radio Popular o El Mirall, entre muchos otros. Además, desde el año 2001 era el presidente de los Amics del Museu de Mallorca y socio de honor de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC).

Reacciones

El poeta y editor del sello Adia, Pau Vadell, vicepresidente de la AELC en las Islas, declaró que «sentimos mucho la pérdida de un socio tan activo. De hecho, estaba en el programa Escriptors a l’aula que este año tenemos la AELC conjuntamente con la Conselleria de Cultura, como gran escritor de obras juveniles».

Por su parte, Bartomeu Mestre ‘Balutxo’ expresó que «era una persona muy querida y un hermano para mí». Además, apuntó que «ya estábamos preparando la celebración de los 500 años de la Germania de Mallorca para febrero de 2021». «Perdemos un soldado importantísimo, de guerreros de Lluís Llach; se va un agermanat», concluyó.

El editor de sus útimas obras y compañero Guillem Rosselló, de Edicions Balèria, confesó que «ya siento añoranza, nos veíamos mucho, lo echaré de menos. Era un escritor muy completo y de una sabiduría histórica de enciclopedia. Balèria editó sus últimos cuatro libros, algo que me enorgullece». El escritor y activista Miquel López Crespí destacó la vertiente reivindicativa de Morey y lo definió como «un hombre que siempre trabajó por la cultura catalana, por la independencia de los Països Catalans y por nuestra cultura».

El filólogo lsidor Marí también expresó que su muerte es «una pérdida lamentable, una vida llena de dignidad». Por su parte, la escritora Rosa Planas señaló que «es una gran pérdida para todos, le conocía por su relación con los museos y su vivo interés por todo lo relacionado con la cultura». Marcel Pich, músico y asesor en Política Lingüística i Universitats del Govern, recalcó que Morey fue un «patriota mallorquín de pinyol vermell. Buen viaje para los guerreros. Visca la terra!».

En el terreno político, desde Presidència, Cultura i Igualtat del Govern señalaron en esta misma plataforma que «las rondalles, novelas y piezas teatrales de Morey son un legado al fomento de la lectura en catalán en Mallorca».