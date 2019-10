¿Quieres ir al cine por 2,90 euros?

La Fiesta del Cine celebra a partir de este lunes y hasta el miércoles 30 de octubre su 17 edición con entradas a 2,90 euros. Este evento está organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Al igual que en anteriores ediciones, el objetivo es fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural, y mostrar el «agradecimiento» de la industria a todos los espectadores que cada año disfrutan de las películas en la pantalla grande.

Como es habitual, los espectadores deberán conseguir su acreditación en la web oficial ('www.fiestadelcine.com'), aunque los mayores de 60 y menores de 14 años no necesitarán acreditarse para disfrutar del evento.

La XVI edición de la Fiesta del Cine, que tuvo lugar el pasado mes de junio, registró un total de 1.825.800 espectadores, lo que supuso un incremento del 10% respecto a la edición de mayo de 2018, y alcanzó la cifra más alta de las últimas cinco ediciones.

Entre las películas que se podrán ver estos días se encuentran '@buelos: nunca es tarde para emprender', 'El asesino de los caprichos', 'El silencio de la ciudad blanca', 'El viaje deMarta (Staff only)', 'La trinchera infinita', 'Mientras dure la guerra', 'Adults in the room', 'Downton Abbey', 'Pequeñas mentiras para estar juntos', 'Abominable', 'Ad Astra', 'Día de lluvia en Nueva York', 'Géminis', 'It Capítulo 2', 'Joker' o 'La familia Addams', entre otras.