La comedia que «rompe tabúes» ‘Come as you are’ abre el Evolution!

El largometraje Come as you are, dirigido por Richard Wong, será la película que inaugurará la octava edición de Evolution! Mallorca Film Festival (Emiff), que acogerá el estreno europeo de esta cinta. La proyección de este filme se celebrará este miércoles, en el Teatre Principal de Palma, durante la gala inaugural de esta edición. Al evento también asistirá una de las estrellas del festival, Asif Kapadia, director del oscarizado documental Amy y de la recién estrenada cinta Maradona, que recibirá el Premio Evolution Vision.

«Come as you are es la historia de tres jóvenes amigos con discapacidad (papeles que interpretan Grant Rosenmeyer, Hayden Szeto y Ravi Patel) que deciden perder su virginidad. Para hacerlo, emprenden un viaje por carretera, sin avisar a nadie y sin la ayuda de sus padres ni cuidadores, a un burdel en Montreal (Canadá), donde atienden a personas con necesidades especiales a fin de lograr también su independencia», detalla el actor y productor de la película, Grant Rosenmeyer.

El filme es un remake de la película belga Hasta la vista, dirigida en 2011 por Geoffrey Enthoven y producida y coescrita por Asta Philpot. Precisamente la historia de Philpot es la que inspira esta ‘segunda’ película, así como la original. La cinta de Enthoven cosechó un importante éxito por parte del público y la crítica, recibiendo algunos galardones, como el Gran Premio y el Premio Joven en el Festival Internacional de Cine de Valladolid (Seminici).

En este sentido, Philpot explicó este martes en la presentación de este largometraje que «como cualquier adolescente hablaba con los amigos de sexo y chicas, de perder la virginidad. Un buen compañero de instituto murió sin poder haber vivido esa experiencia, su sueño. Fue entonces cuando decidí que quería contar mi historia al mundo».

Esa idea se materializó en el documental Por una sola noche, de la prestigiosa cadena de televisión británica BBC en 2007. Esta cinta se basa en la experiencia que vivió Philpot con dos amigos más, también discapacitados, que viajaron a España, concretamente a un prostíbulo de la Costa Brava, para perder la virginidad.

«El tema del sexo en personas con discapacidad sigue siendo tabú en pleno siglo XXI. Por eso es tan importante que cuente mi historia, para que la gente como yo sepa que no está sola y que es muy normal querer tener una relación con otra persona, mujer o hombre, y tener la necesidad de sentirte querido».

A pesar de tratar una cuestión tan delicada, la fundadora y directora del Evolution!, Sandra Seeling, destacó que «el filme es una comedia en la que el espectador para nada se siente incómodo, sino que se ríe con los protagonistas y da igual si van en silla de ruedas o si es ciego, porque no importa cómo estés físicamente, sino lo que tienes en tu interior. La gente es gente, simplemente».

Rosenmeyer y Philpot se conocieron cuando el primero realizaba su primer trabajo en el mundo audiovisual en una serie del canal Fox de Los Ángeles. «Yo tenía 24 años y Grant, 10. Él era el actor principal y yo un técnico más del equipo de la serie. Cuando nos volvimos a cruzar años después para trabajar en Come as you are me pareció fantástico volver a trabajar con él», confesó Wong.