Cerca de 20 producciones de las Islas competirán en el festival Evolution!

La octava edición del Evolution! Mallorca International Film Festival volverá a incluir la sección Made in Baleares (MIB), «una plataforma que iniciamos hace cuatro años y que sirve para que los cineastas de las Islas enseñen sus nuevos proyectos», según señaló este viernes Sandra Seeling, directora y fundadora del festival, que se celebrará del 23 al 29 en Palma. La sección se nutrirá de 27 producciones, 18 de ellas estrenos en España.

En concreto, se exhibirán 13 cortometrajes narrativos (11 en competición), dos largometrajes documentales, tres cortometrajes documentales, tres vídeos musicales y, fuera de concurso, seis películas de estudiantes de las escuelas CEF y EDIB.

Los trabajos que se proyectarán abordan diversidad de temas y algunos son operas primas, mientras que otros son obras de cineastas que ya han participado en otras ediciones. Entre los cortometrajes que se proyectarán se encuentran The Golden Child (El chico de oro), de Miquel Àngel Duran, una historia de fantasía o Invaders, de Marta Jiménez, «un corto de ficción sobre un videojuego que es llevado a la realidad». Bernardo Arzayus, que ya se alzó en 2017 con el premio a mejor cortometraje en esta misma sección con My daugther’s things (Las cosas de mi hija), vuelve a competir, esta vez con Europea, un drama sobre la pobreza tras la crisis económica.

Look at me (Mírame) es la propuesta de Juan Andrés Mateos, con el actor Toni Pons, «que ofrece un punto de vista diferente sobre la violencia de género y sin palabras», en palabras de Pons. Por su parte, Ricard Peitx presentará A-1606, producido por Paula Serra, de Nova Televisió (Grup Serra), un «psicothriller rodado en Menorca».

Algunos de los que enseñarán sus cintas también participaron en otras ediciones del Evolution! aunque como voluntarios. Es el caso de Roxanne Paison, que este año presenta Playboys; y Joan Maura, con Nada.

Además, el festival acoge el estreno de la esperada película de Toni Bestard, Pullman, su tercer largometraje, que pondrá el broche de oro final a esta octava edición. Bestard obtuvo el Premio Made in Baleares con su corto Background en 2018.

En el ámbito documental figuran las películas The suitcase of Madame Colette (La maleta de Madame Colette), de Joan Bonet, y Ciutat dels Morts, de Miguel Eek, director de Vida i mort d’un arquitecte, que le valió el Premi Ciutat de Palma 2017 al mejor audiovisual.

Respecto a los cortometrajes documentales, competirán cuatro. The Woman and The Pig (La dona i el porc), de Ángela Bezzina, «un proyecto personal sobre las matanzas de cerdo que celebramos en casa»; Avisos, de Llorenç Rosselló, sobre «el mayor desastre natural ocurrido en Mallorca», la tragedia de Sant Llorenç, y Baked Fish, de Guillem Miró.

Música

Además, se estrenarán los vídeos Karma, de Sofía Martell y Luis Prieto; Stuffed Soup Not Allowed to Fall, de Javier Pueyo, y ¡Qué calor!, de Alexandra Gascón. En este sentido, Pueyo reconoció que «los festivales cada vez más incluyen una sección dedicada a los videoclips», algo muy positivo porque «no hay muchas plataformas, además de YouTube, donde enseñar el proyecto con un estreno y todo lo que implica hacerlo aquí». En su caso, se trata de la banda Stuffed Soup, ganadora del Live Talent del Mallorca Live Festival.