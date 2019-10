Michael Jackson revive en Palma

La llama de Michael Jackson se mantiene viva diez años después de su desaparición. Los días 16 y 17 de noviembre Forever, King of Pop recalará en el Auditòrium de Palma, con un espectáculo que en todas sus giras ha acumulado 700.000 espectadores en España, México, Francia, Alemania, Rusia o Portugal. Desde la productora advierten que es el único espectáculo en el mundo «que rinde homenaje al rey del pop y cuenta con el aval de la familia Jackson».

Su director artístico, Jesús Sanz-Sebastián, explica que «Forever es una fiesta en torno al legado y el recuerdo de Michael Jackson». Un montaje que cuenta con todo tipo de artimañas para atrapar al público, música en directo, coreografía, pero también pirotecnia, trucos de magia e iluminación.

El brasileño Lenny Jay pone voz a este homenaje, mientras que un bailarín se encarga de la coreografía. «Michael Jackson está repartido entre 25 artistas, pero no queremos imitarlo; sino llevar a las mismas sensaciones». Mientras tanto, Lenny Jay, que se incorporó en enero a la compañía Summum Music, reconoce que «es un homenaje en torno a su músico no solo para fans, sino para la gente que le guste la música». Jay no duda en subirse a la terraza del Auditòrium para cantar igual que su ídolo. «Meterse en la piel de Michael Jackson es una responsabilidad muy grande. Hay que hacerlo de corazón. Soy fan desde los siete años», confiesa el cantante cuya voz se asemeja muchísimo al rey del pop.