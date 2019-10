Vuelve una FIET llena de personajes e historias para toda la familia

La XVII Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears se celebrará entre los próximos días 17 y 20 de octubre en su escenario habitual de Vilafranca de Bonany.

En la edición de este año, que organiza como siempre Sa Xarxa de Teatre Infantil y Juvenil de les Illes Balears, se incluirán más de cien espectáculos de 41 compañías tanto de las Illes Balears como del resto del Estado, concretamente 12 de Cataluña, 4 del País Valencià, 2 de Madrid, 1 del País Vasco, 1 de Andalucía y 1 de La Rioja. De las piezas programadas, once serán de riguroso estreno, entre las que se podría destacar Moby Dick del Centre de Titelles de Lleida, Màquina Gramòptica Universal de Marino e Marini o On és quan no hiés, de Tolo Ferrà. El espectáculo inaugural, que será este próximo jueves, correrá a cargo de la compañía de Nacho Diago, con El misteriós cas de Houdini i l’habitació tancada y el que cerrará el ciclo el día 20 será Baobad. Un arbre, un bolet i un esquirol de la compañía La Pera Limonera, que recibió recientemente el premio al mejor espectáculo en la Mostra d’Igualada. Esta extensa programación se desarrollará en 16 espacios distintos, tanto cerrados como al aire libre, de Vilafranca.

Pero FIET quiere ir más allá y se propone ser un espacio de encuentro y creación para los hombres y mujeres dedicados a este sector. Para ello se ha organizado también un programa de jornadas profesionales con el apoyo del Teatre Principal de Palma, que contará con una residencia de dramaturgia y otra para una compañía balear. La madrileña Lola Fernández y la compañía mallorquina Marino e Marini han sido los seleccionados para estas residencias.

La primera jornada simbólica de este festival se celebró este domingo en Sant Llorenç des Cardassar bajo el lema ‘Volem tornar a somriure’. Desde primera hora de la mañana los más pequeños pudieron disfrutar de una ludoteca en la plaza de la Església. A las once y media comenzó en el Espai 36 la obra Hamelí, de Xip Xap Teatre, y ya cerca de las 13 horas se representó el espectáculo musical Joanet Recicles & Tomeu Granera.

Entre ambas piezas tuvo lugar la presentación oficial de la feria, que contó con la presencia de la delegada de la Presidencia para la Cultura del Govern, Catalina Solivellas; la directora insular de Cultura del Consell, Maria Pastor; el alcalde de Sant Llorenç, Mateu Puigrós; la regidora de Educación y el técnico de Cultura de Vilafranca, Marta Oliver y Jordi Rosselló, y el presidente de Sa Xerxa y organizador de la fira, Jaume Gomila.