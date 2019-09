¿Qué hacer este fin de semana en Mallorca?

La llegada del otoño hace que la agenda cultural se llene de propuestas culturales y de ocio para el fin de semana. A continuación, te resumimos algunas de las mejores para estos días:

■ Oktoberfest. La Oktoberfest es el mayor evento gastronómico alemán más esperado de todo el año. Y como es habitual, Grup Trui vuelve a la carga para organizar el mayor festival de la cerveza en Mallorca. El viernes 20 de septiembre será la gran apertura a las 19.30 horas. Será en el Pueblo Español, en la Sala Magna.

■ MarisGalicia. Se encuentra de gira por España, y regresa, por noveno año, a Palma. Una gran carpa de más de 1.000 metros cuadrados permanecerá instalada en Son Fusteret hasta el lunes 29 de septiembre.

■ Trobada d'Havaneres. Con un marcado ambiente marinero se celebrarán dos días de fiesta frente en la Playa de Ca'n Generós, del Port de Sóller. Se trata de un evento con música de habaneras a cargo de los grupos Mar i Vent y Ben Trempats, que estarán acompañados por los grupos locales Aires Sollerics y Xeremiers de Sóller. Tomeu Penya volverá a apoyar este festival y será uno de sus padrinos junto a los sollerics Bernardí Bordoy y Gabriel Darder Matas.

■ Atomic Festival. La banda punk de Tarragona, CRIM, es el plato fuerte de este año y estarán presentes en el Atomic Festival presentando su último disco Pare Nostre que esteu a l'infern. Junto a ellos, estará The Good, The Bad & The Zugly (Noruega), The Mitchums, Marasme y Hombre Lobo Internacional.

■ The Grandpas. Con gran experiencia e ilusiones renovadas, The Grandpas interpretarán inolvidables melodías pop y rock que se darán cita en La Movida para llevar el rock español e internacional de los años 60, 70 y 80 con pinceladas de jazz y bossanova.

■ La obra Iphigenia en Vallecas. María Hervas interpretará la obra Iphigenia en Vallecas con dirección de Antonio C. Guijosa en el Teatre Principal de Mallorca. Ver a María Hervás encarnar a esta adolescente es una lección ética y uno placer escénico. Una actriz en plenitud, dominadora como pocas intérpretes en nuestro país del monólogo.

■ Juegos infantiles. CaixaForum de Palma organiza unos talleres de creación y construcción para que los niños y niñas de a partir de 5 años puedan convertirse en auténticos profesionales de la arquitectura.

■ Estrenos de cartelera. Con el otoño vuelven los grandes estrenos a los cines españoles. Esta semana destacan lo último de Amenábar, Mientras dure la guerra, que cuenta cómo Miguel de Unamuno vivió el inicio de la Guerra Civil y Rambo: Last Blood, en la que Stallone retoma su mítico papel de veterano de Vietnam.