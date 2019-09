Muere Robert Hunter, letrista y miembro de Grateful Dead

El escritor estadounidense Robert Hunter, que fue letrista y miembro de Grateful Dead, ha muerto a los 78 años, tal y como ha confirmado la página web oficial del emblemático grupo de rock.

«Que te vaya bien, señor Hunter. Te queremos más de lo que las palabras pueden decir... Para un hombre que nos aportó tantas palabras significativas, la banda sonora de nuestras vidas, nos ha dejado un poco sin palabras con su fallecimiento», dijo el mensaje en la web que confirmaba la muerte de Hunter.

