Un adiós musical para Tomeu Estaràs

«Una despedida musical para un hombre que era todo música». Así resumió la velada de ayer Miquel Brunet, músico que acompañó de cerca al desaparecido Tomeu Estaràs –fallecido el pasado sábado a los 78 años– y que formó parte de los míticos Els Valldemossa desde 1978. El funeral se celebró ayer en la iglesia de Sant Bartomeu, de Valldemossa, a las 20.00 horas, tras el velatorio en el tanatorio de la misma localidad.

La despedida, como bien afirmó Brunet, fue musical, con varias actuaciones, en un templo abarrotado de amigos, conocidos y seguidores. La misa, oficiada por el párroco, Antoni Pujol, estuvo acompañada de la coral parroquial, en la que participó en el pasado Estaràs. Por otra parte, también destacó la participación de la Coral de Valldemossa –muy querida por Estaràs y en la que cantó más de una vez–.

Pujol afirmó en su emotiva homilía que «Tomeu ya no está aquí porque ha sido incorporado a la Pasión de Cristo. No se encuentra aquí porque ha resucitado. Su recuerdo permanecerá entre nosotros. La muerte no destruye la vida, la transforma». Añadió que «no se puede expresar con palabras su magnánima obra, que ha acompañado a innumerables generaciones a través de los años».

Algunas voces de la Coral Universitat, dirigidas por Joan Company, interpretaron la partitura Si lluny de vos un dia. También actuó el cuarteto formado por Miquel Brunet al piano; el violonchelista Gabriel Fiol –del dúo Voicello, que integra junto a la soprano Carme Garí–; el contrabajista de origen polaco Wojtek Sobolewski y el violinista Bernat Cabot –integrante del grupo Música Nostra–.

Más tarde, Miquela Lladó, vocalista también de la formación folclórica Música Nostra, cantó antes del pésame el Parado de Valldemossa, pieza musical que compuso Tomeu Estaràs padre, fundador también en 1925 del grupo del mismo nombre. Cantó el Ave María de Schubert Fernando Patuto.

Centenares de vecinos del pueblo llenaron la iglesia. Entre las personalidades del mundo de la música que se acercaron anoche al templo se encontraban Toni Obrador, guitarrista del grupo Los Pekenikes; Juan Mena, que participó en el concurso La Voz Senior; Maria Antonia Gonzalo, viuda de José Luís Pérez Javaloyas –fundador de Los Javaloyas– y su hijo Luis, que ha seguido el legado musical dejado por su padre. Asimismo, asistieron el cantautor Jaume Anglada, el mánager Sandro Fantini y los músicos Sebastià Plajà y Damià Tomàs de los Grupo 15 y Falcons, respectivamente. El también músico Nando González se desplazó a propósito de Madrid.

Personalidades como el profesor de la UIB Josep Antoni Aguiló, el exalcalde de Fornalutx Joan Albertí o el escritor Bartomeu Mestre Balutxo expresaron sus condolencias.

Valldemossa despidió este lunes a uno de sus principales artistas, máximo exponente de la cultura tradicional de la Isla, con una celebración emotiva y de gran altura.