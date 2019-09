Las redes recuerdan al Camilo Sesto más inmortal

La noticia de la muerte del cantante y compositor Camilo Sesto ha sorprendido a muchos este domingo a primera hora de la mañana. Nada más conocerse el triste desenlace se han puesto en marcha las hemerotecas para rescatar algunos de los momentos más estelares de la carrera de este artista, que gozó de una enorme popularidad en las décadas de los setenta y los ochenta del siglo pasado en nuestro país y en todo el continente Sudamericano.

ÚLTIMA HORA - Ha muerto Camilo Sesto. Inmortal por canciones como ésta, temazos, que tanto has cantado y bailado y que tanto seguirás cantando y bailando en tus noches de fiesta. Siempre en nuestra memoria https://t.co/0jcirtaqm5 #DEP pic.twitter.com/VuIL8HjFcI

Como un goteo incesante, las redes sociales se han llenado de mensajes de duelo entre aquellos para los que las canciones de Camilo Sesto significaron algo especial, marcando momentos destacados de sus vidas. Entre los que han dedicado un espacio en sus timelines para el artista desaparecido se encuentran el presidente en funciones, Pedro Sánchez, o el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

Con tu bella voz me hiciste crecer,

cada una de tus canciones,

me enseñaron a solventar espinas,

si tus ojos se cerraron en este mundo,

no se olvidará la huella que dejaste,

en cada poema al cantarle.#CamiloSesto pic.twitter.com/C5WXeXWaBC