Cristina Castaño: «El público tiene que ir preparado para sorprenderse»

La actriz Cristina Castaño volverá a las tablas del Auditórium de Palma para presentar, el 6 y 7 de septiembre, ¿Quién es el señor Schmitt?, obra dirigida por Sergio Peris Mencheta, y donde comparte cartel con el actor Javier Gutiérrez.

«El público mallorquín tiene que ir preparado para sorprenderse. Nada acaba como empieza», advierte la actriz Cristina Castaño sobre esta adaptación del texto del dramaturgo francés Sébastien Thiéry, uno de los escritores más mediáticos actualmente de la escena parisina.

Tras casi dos meses de vacaciones, la compañía retoma su gira en la Isla «muy emocionados». «Esta vez además venimos con alguien de aquí. Nuestro compañero Armando Buika tiene muchas ganas de enseñarnos con más en detalle la Isla», señala la actriz, que ya pasó por el Auditórium hace unos años, con Cabaret, y de donde asegura se llevó una «preciosa sensación».

Hilarante

Con un argumento que no busca dejar indiferente a nadie, Castaño asegura que «cuando leía el texto, iba descubriendo momentos hilarantes que me parecían grandiosos. Sin embargo, la propuesta de Mencheta toca muchos palos, más allá de la comedia», asegura Castaño. «El director me hizo llevar a mi personaje por otros caminos. El público se ríe igual pero yo sufro una barbaridad. Quizás lo más complicado de este proyecto fue tener que aguantarme la risa, porque el humor está implícito aunque le demos ese toque más de thriller».

Junto a Javier Gutiérrez, Castaño desarrolla su personaje esperando que la conexión que ambos actores han desarrollado entre los ensayos y las representaciones se transmita al público. «Trabajar con Javier ha sido todo un descubrimiento para mí. Es increíble el esfuerzo y la pasión que pone sobre el escenario. No me cabe duda de que es de los mejores actores que hay».

La popular actriz está además muy emocionada por el inminente estreno de su serie Toy Boy, producida por AtresMedia Series, y que ha supuesto «todo un cambio de registro».

«Estoy muy interesada en seguir trabajando en proyectos que me enriquezcan, ya sea cine, teatro o televisión».