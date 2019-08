La poesía de Andreu Vidal ‘salta’ a viñetas de cómic en Es Baluard

Romper la barrera del texto para recrearlo visualmente. Bajo esta premisa, cuatro maestros de la ilustración han dado forma a la nueva exposición que Museu Es Baluard abre hoy al público, a las 19.00 horas, bajo el título Aforismes, notes i notes en vers d’Andreu Vidal. Max, Margalida Vinyes, Enriqueta Llorca y Pere Joan han tenido la oportunidad de reinterpretar la poesía en prosa del fallecido autor y transformarla en piezas de museo.

Con este «proyecto experimental», tal y como lo definió Karen Müller, comisaria de la muestra, durante el acto de presentación, los artistas han elaborado un total de diez ilustraciones que son tanto narrativas como sintéticas, ya que recogen el punto poético que Vidal dejó en su inacabada Notes en vers, donde dio cuenta de sus lecturas, pensamientos y vivencias.

Gráfica radiante

Toda la obra expuesta gira alrededor de la idea de gráfica radiante, una idea que Pere Joan definió dentro de un trabajo «cuyo fin es irradiar el concepto más allá de contar simplemente algo».

Francesc Capdevila, más conocido como Max, señaló esta oportunidad como «única por ofrecer la posibilidad de hacer cómic partiendo de la no convencionalidad». Otra de las artistas, Enriqueta Llorca, aseguró que «a pesar de que no conocía la obra poética de Vidal hasta que me propusieron formar parte de este proyecto, conecté enseguida con el tipo de estructura que proponían sus textos». «Me he sentido como un amplificador de la voz de Andreu Vidal», añadió.

Frente a la notoria popularidad que la novela gráfica ha ido adquiriendo entre autores, editoriales y lectores, esta exposición pretende dar cabida, en un espacio museístico, a formatos más breves, tales como el relato corto o como en este caso la poesía, hoy en día poco habituales en las librerías.

Aniversario

La muestra, impulsada por Clúster de Cómic i Nous Mèdia de Mallorca, está incluida dentro de la iniciativa Colectivos en el Observatori, con motivo del quince aniversario del museo. Junto a otro dos proyectos más, forma parte del programa que quiere conmemorar la dimensión social y ciudadana con la que Es Baluard trabaja desde su inauguración. Hasta el 22 de septiembre, todo el público que se acerque a este centro de arte contemporáneo, podrá contemplar el resultado de un proceso creativo que ha logrado transformar el lenguaje poético en lenguaje visual.