Joan Carles Bestard, de vuelta a Mérida, «una oportunidad única»

«Es una oportunidad maravillosa y única; ya lo fue la primera vez que estuve aquí, hace dos años, así que repetir me hace muchísima ilusión». Lo dice el actor Joan Carles Bestard, quien se encuentra estos días representado el espectáculo La corte del faraón en la 65 edición del Festival Interancional de Teatro Clásico de Mérida, en Extremadura. Entre la zarzuela y la revista, con toques de vodevil, se mueve la adaptación cuyos artífices son Ricard Reguant y Juana Escabias, quienes han actualizado el libreto, uno de los más conocidos de este género musical escénico. Las funciones, que arrancaron el pasado miércoles, se prolongarán hasta este domingo 18 de agosto.

En este montaje, muy similar al texto original, pero «con un aire más nuevo y moderno», Joan Carles Bestard se rodea de «un reparto de auténtico lujo», como él mismo confiesa, compuesto por Itziar Castro, Celia Freijeiro, Paco Arrojo, Inés León y Javier Enguix, entre otros actores y actrices. La escenificación corre a cargo de Rodetacón Teatro, bajo la producción del propio festival y El Negrito Producciones.

Personajes

En esta nueva visión de La corte del faraón, Joan Carles Bestard no interpreta un papel, ni dos, sino hasta tres personajes. «Doy vida al criado del faraón, en este caso faraona, interpretada por Itziar [Castro]; también a Ismael, que es una especie de locutor de radio que va narrando las batallas, y también al censor, pero de este personaje no quiero contar nada porque tiene su parte de sorpresa, con el público de la función involucrado», cuenta el actor.

La obra, que se aleja del espacio temporal de los años 40 en el que se situó la película que protagonizaron los populares intérpretes Ana Belén y Antonio Banderas, propone una nueva versión centrada naturalmente en el tan conocido original, en donde la representación de la trama se ve alterada por distintos accidentes y acontecimientos ajenos al argumento del libreto, y llevándolo a un terreno menos clásico y algo más actual.

No es la primera vez que Bestard recala en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, ya lo hizo hace dos años, en aquella ocasión, con la adaptación de otro clásico, la opera La bella Helena de Offenbach. Esta obra «significó mucho para mí, porque fue mi primera vez allí y todo fue asombroso, sobre todo la primera vez que vi el escenario, con tantos años de historia, me quedé un rato mirándolo sin hacer nada más». Más alegrías le reportó este montaje más tarde, puesto que hace unos meses hizo escala en Madrid, donde llenó durante más una quincena de días.

Gira

Con La corte del faraón pasará algo similar, y esta vez, con una parada en Mallorca a finales de este año, en diciembre. «Me hace muchísima ilusión venir a casa con esta obra, sobre todo, porque vendré con este reparto, Itziar Castro incluida, y seguro que gustará mucho, estoy convencido». Después, ya en febrero, «haremos también temporada en los Teatros del Canal de Madrid, por lo que no podría estar más contento, no es fácil para n actor tener trabajo hoy en día, así que no pido más», cuenta un Joan Carles Bestard entusiasmado.