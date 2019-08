Ses Bubotes cambian de opinión

Un días después de anunciar que se separaban «indefinidamente», Ses Bubotes han cambiado de opinión y seguirán con su carrera musical. Así lo anunciaron este miércoles por la noche en el transcurso del polémico concierto en Sineu.

«Queremos anunciar que sacaremos nuevo disco y que no nos separamos. Anunciamos también la gira más grande que nunca hemos hecho para celebrar que cumplimos 10 años. No sólo cumplimos 10 años el año que viene, si no que os aseguramos que de aquí 20, celebraremos los 30 ... porque nadie conseguirá nunca hacernos desaparecer por muchas mentiras que se digan», aseguró el grupo.

Además quisieron dar las gracias a «los ayuntamientos valientes que no se dejen doblegar por presiones injustificadas como Manacor y Sineu».

La polémica surgió a raíz de que la asociación en vías de constitución Dones d’Arrel envió un escrito al alcalde de Sineu, Tomeu Mulet, mostrando su sorpresa por la contratación de Ses Bubotes para la verbena porque, según la entidad, tienen «un mensaje machista».