Patricia Wulf, sobre Plácido Domingo: «Estaba intimidada, ¿cómo le dices no a Dios?»

La mezzosoprano Patricia Wulf, cantante de ópera, es una de las mujeres que ha acusado al tenor Plácido Domingo de acoso sexual. No se esconde y da la cara porque además, según sostiene, cuenta con un testigo del presunto comportamiento inadecuado del director de la Ópera de los Ángeles. La cantante asegura en Associeted Press que rechazó a Domingo numerosas veces pero que finalmente tuvo que acceder: «Me rendí y me acosté con él. Se me acabaron las excusas. Fue como, 'Ok, supongo que tengo que pasar por esto. Estaba totalmente intimidada y sentía que decirle que no a él sería decirle que no a Dios ¿Cómo le dices no a Dios?», declara Wulf.

«Mi relato de lo que ocurrió es exacto», dijo a Efe Wulf, de 61 años, quien en su currículo asegura haber cantado «en múltiples ocasiones» con Plácido Domingo en la Ópera Nacional de Washington, institución de la que el cantante español fue también director artístico y director general. «Tengo un testigo que respaldará esto», añadió la artista retirada, quien excusó dar más detalles del caso porque, dijo, «es muy difícil hablar de ello».

En una entrevista de tres a cuatro horas con la agencia Associated Press, Wulf señaló que «cada vez que salía del escenario» Domingo la esperaba, se le acercaba mucho y en un susurro le decía: «'¿Patricia, tienes que marcharte a casa esta noche?».

Al menos otras ocho mujeres -otras siete cantantes y una bailarina- han formulado acusaciones similares contra Domingo, pero Wulf ha sido la única que ha permitido ser identificada.

Wulf afirma que da esta paso ahora «porque espero que pueda ayudar a que las mujeres hablen públicamente o que sean suficientemente fuertes como para decir 'no'», declaró a AP Wulf, quien aseguró que, tras numerosos incidentes de acoso, en 1991 accedió a tener relaciones sexuales con Domingo.

Una nota biográfica de Wulf indica que fue soprano lírica antes de pasar a papeles de mezzosoprano.