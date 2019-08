Nueve mujeres acusan a Plácido Domingo de acoso sexual

Nueve mujeres del mundo de la ópera acusan a Plácido Domingo de acoso sexual. Según ha publicado este martes The Associated Press. Las demandantes aseguran que el cantante de ópera les presionaba para mantener relaciones sexuales y que si sentía rechazado por ellas las «castigaba» en su ámbito laboral.

Ante tales acusaciones, Plácido Domingo ha remitido un comunicado en el que afirma que «las acusaciones de estos individuos no identificados que datan de hasta treinta años atrás son profundamente inquietantes y, tal como se presentan, inexactas. Sin embargo, es doloroso escuchar que puede haber molestado a alguien o haberles hecho sentir incómodos, sin importar cuánto tiempo atrás y a pesar mis mejores intenciones. Creía que todas mis interacciones y relaciones siempre eran bienvenidas y consensuadas. Las personas que me conocen o que han trabajado conmigo saben que no soy alguien que intencionalmente dañaría, ofendería o avergonzaría a nadie. Reconocemos que las reglas y estándares por los cuales somos, y debemos ser, medidos hoy son muy diferentes de lo que eran en el pasado. Tengo la suerte y el privilegio de haber tenido una carrera de más de 50 años en la ópera y me mantendré en los más altos estándares».

Según la información difundida, las demandantes son ocho cantantes y una bailarina, y señalan que los sucesos tuvieron lugar a finales de la década de los ochenta. En su denuncia, una de ellas detalla que Plácido Domingo pasó su mano por debajo de la falda y otras tres han confesado que las besó sin consentimiento alguno. «Supuestamente se trataba de una comida de negocios. Pero es extraño cuando alguien pone su mano sobre tu rodilla en un encuentro así. Siempre te tocaba de alguna manera y te intentaba besar», ha remarcado una de ellas.

En su información, The Associeted Press asegura que tres docenas de cantantes, bailarines, músicos de orquesta, miembros del personal detrás del escenario, profesores de voz y un administrador dijeron que presenciaron un comportamiento sexual inapropiado de Domingo y que persiguió a las mujeres más jóvenes con impunidad.