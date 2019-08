Fallece el actor de 'The Walking Dead' Dango Nguyen

El actor Dango Nguyen de 48 años que ha participado en The Walking Dead, falleció este sábado «después de una dura batalla contra el cáncer», según indicó el departamento de bomberos del condado de Athens-Clarke, en Georgia.

Nguyen, conocido por su nombre artístico Dango Nu Yen, apareció en varios episodios de la tercera temporada de The walking Dead.

Interpretó a un guardia de la ciudad de Woodbury que trabajaba para El Gobernador, uno de los villano de la serie.

REST IN PEACE: Dango Nguyen, a former Georgia firefighter and actor on shows including "The Walking Dead," has died after a battle with cancer.



