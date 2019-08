Tony Hadley, ex Spandau Ballet: «Hay gente obcecada en asegurar que la mejor música sigue siendo de los 80»

La new wave británica, en su faceta más romántica, está de vuelta en Mallorca. Tony Hadley pausó sus vacaciones familiares en Pollença para acercarse a Port Adriano y deleitar al público con su música. El que fuera líder del grupo Spandau Ballet, lleva desde los años 80 conquistando los escenarios con sus temas Gold, True o Through the Barricades.

«A pesar de todo este tiempo, no me canso de interpretar estos clásicos porque sé que forman parte de una generación. Para muchos, estas canciones sonaban la primera vez que se dieron un beso, en su boda o cuando hicieron el amor, y por eso sigo disfrutando con ellas», señaló Hadley en la rueda de prensa previa al concierto. Con decenas de giras, vuelos y conciertos, el británico aseguró «adorar viajar de un punto a otro del mundo para cantar». «Es mi pasión y si pasase más de dos semanas sin hacerlo buscaría un karaoke para desahogarme», añadió.

Tributo

En 1985, Queen hizo una parada en Melbourne con su gira Works Tour. Durante ese concierto, Freddie Mercury hizo subir al escenario a su buen amigo Tony Hadley. «En todos mis conciertos siempre canto una canción de Queen. Es mi manera de homenajear a uno de los mejores cantantes que ha habido nunca», adelantó el artista sobre lo que el público encontraría en su espectáculo, sin olvidar mencionar los «grandes consejos que Freddie me dio cuando yo era un joven cantante y que aún sigo teniendo presentes».

Consciente de lo que han cambiado los tiempos, asegura que su hija de doce años le mantiene con los «oídos abiertos» y pendiente de toda clase de géneros «desde los más clásicos hasta la música electrónica». «Hay grupos como Panic! at the disco o Twenty One Pilots, por mencionar solo algunos, con los que disfruto verdaderamente», apuntó el británico.

Si bien la relación entre el público y la música ha cambiado radicalmente desde que los jóvenes forrasen sus carpetas con las caras de Spandau Ballet, o con sus eternos rivales, Duran, Duran, donde Hadley reconoce que había «más marketing y publicidad que enemistad», el cantante británico lo interpreta como un fenómeno natural ante «la instantaneidad y velocidad de la nueva sociedad en la que vivimos».

«Antes el público escuchaba el álbum de su grupo favorito y esperaba impaciente al próximo. Cuando yo era joven sólo teníamos la moda y la música como medios de expresión, y nos determinaba excesivamente el estilo que escuchásemos. Ahora con Spotify, la gente consume singles, de muchos artistas a la vez, hay más variedad, y hay gente que a veces lo interpreta como negativo sólo por ser un modo diferente de consumo. Hay gente muy obcecada en asegurar que la música de los 80 es la mejor, y yo solo puedo responderles que en efecto, era buena, pero ahora existen sonidos increíbles».

Proyectos

En cuanto a sus proyectos musicales actuales, Tony Hadley se encuentra en estos momentos en plena promoción por Europa de su último disco, Talking to the moon, mientras trabaja ya en uno nuevo que espera estrenar el próximo año y prepara el estreno del primer tema.

Hadley, en su faceta de orador, participa también en un programa de radio de la BBC, desde donde comparte con los oyentes sus gustos musicales, sus impresiones sobre el panorama actual y sus reflexiones ocurrentes, siempre con la idea en mente de seguir componiendo.

En acción sobre el escenario

Cerca de mil personas recordaron con nostalgia sus años de juventud marcados por la música de Spandau Ballet. Quien fuese su líder, Tony Hadley, interpretó este viernes en Port Adriano muchos de los clásicos que marcaron a la generación de los 80, en una velada donde el pop romántico fue el gran protagonista.

Hadley y su banda disfrutaron casi tanto como el público durante todo el concierto, que puso más de una vez a los espectadores en pie.