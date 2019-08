El mallorquín Carles G.O’D cursará un máster en la prestigiosa School of Visual Arts de Nueva York

El artista mallorquín Carles G.O’D ha ganado la Beca de Ampliación de Estudios otorgada por la Comisión Fulbright en la modalidad de Artes Visuales para cursar un máster en la prestigiosa School of Visual Arts de Nueva York.

Con una trayectoria marcada por el activismo, la autoedición y los circuitos alternativos, entre su prolífica producción destacan el Projecte Úter sobre el derecho a decidir y Heaven is a town much like Shagaluf, sobre la industria turística.

En esta ocasión, el artista propone llevar a cabo un ambicioso proyecto gráfico narrativo sobre fronteras y migraciones humanas durante su estancia académica.