La elección ‘a dedo’ del director del Teatre Principal solivianta a los profesionales de la escena

El nombramiento de Josep Ramon Cerdà como director del Teatre Principal de Palma ha sido criticado por la manera como se ha hecho: a dedo. El proceso de elección utilizado por el nuevo equipo de gobierno ha provocado un resquemor general. Así, la Associació d’Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears reconoce que «no podemos más que sentirnos más que engañados y decepcionados por la manera de trabajar de nuestros políticos, una vez más se trata de un nombramiento a dedo, evitando realizar un concurso público y transparente como hemos pedido siempre».

Los actores tildan las formas de «excusa de evitar realizar un concurso público» y advierten que «la situación actual ha estado provocada por los propios políticos y su falta de previsión y organización, así que ya tienen todo el relato hecho. Ellos provocan una situación de inestabiidad dejando al Teatro Principal sin director y sin haber previsto su relevo». La Associació se pregunta por las condiciones del director: «¿Cuáles son? No lo sabe nadie porque como no ha sido un concurso público, no conocemos los detalles». Los actores isleños plantean si Catalina Solivellas, delegada de Cultura, y Josep Ramon Cerdà «serán capaces de hacer lo que resulta evidente que no saber hacer nuestros políticos: respetar, gestionar y promover nuestra cultura en todas sus especialidades».

En la misma línea se manifiesta la coreógrafa Mariantònia Oliver. Señala que «me parece un nombramiento bastante coherente», aunque «hubiera sido interesante que se hubiese una convocatoria pública que requería una preparación previa. Estaría bien que en la próxima legislatura se convoque un concurso. Vamos detrás en infraestructuras, nos cuesta tener las cosas en orden». Eso sí, «la capacitación de Cerdà como gerente es muy potente y es una persona con mucho criterio como programador. Valoro que sea tan creativo, como lo fue el último equipo».

Los dramaturgos también se manifestaron este martes ante el fichaje de Cerdà. Jeroni Obrador, presidente de la Asociación de Dramaturgos, confía en que «este nombramiento sirva para poner en valor la dramaturgia y a los autores de las Islas. Y que en el Teatre Principal haya una programación de espectáculos de producción propia con más presencia de lo que ha habido hasta ahora».

José Martret, quien dirigió la ópera L’elisir d’amore este año, cree «acertada» la elección de Cerdà: «Me parece una buena noticia porque es alguien de la profesión y tengo ganas de reunirme con él para conocer su proyecto». Martret tiene buenas palabras para la labor de su antecesor, Carlos Forteza, ya que «era interesante que llegasen a Palma obras de Madrid muy punteras. Estoy también a favor de incidir en el talento y el potencial mallorquín, pero no nos podemos cerrar a lo que se está haciendo en la Península».

La dramaturga Marta Barceló opina que «de entrada, es una buena noticia. Es una persona competente para dirigir el Principal. Pero tengo que criticar la manera en la que salió el anterior equipo de Carlos Forteza, que fue de manera muy brusca. No son maneras. Por nuestro trabajo con el Principal, respetamos mucho la labor del anterior equipo».