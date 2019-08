Un experto en James Bond

Que James Bond es un icono para una generación es algo de lo que no hay duda. Más de 20 películas, protagonizadas por actores emblemáticos como Sean Connery, Roger Moore o Pierce Brosnan, han encandilado a miles de personas. Por eso, sorprende que uno de los mayores expertos en James Bond de Mallorca sea un joven de 20 años con dos libros del agente 007 a sus espaldas.

Lluis Abbou Planisi (Manacor, 1999) estudia Filología Inglesa en la London Metropolitan University desde hace dos años. Explica que el primer contacto que tuvo con James Bond fue en 2012. «Estaba de vacaciones con mi familia en Londres y en un paseo por Harrods mi madre vio a una señora y se puso muy nerviosa. Yo no entendía nada, mi madre le preguntaba a mi padre si ‘era ella’ y al final se hicieron una foto. Después me dijeron que era Judi Dench», una de las chicas Bond más reconocidas de toda la saga y que interpretó el papel de ‘M’ desde Goldeneye hasta Skyfall.

Abbou explica que, después de ese encuentro, fueron a ver Skyfall, donde el joven terminó por enamorarse del agente 007. «Quise documentarme sobre el personaje pero me di cuenta de que apenas hay información en castellano, así que comencé a recopilar datos para lo que iba a ser un blog». Finalmente, toda esta información se convirtió en un libro llamado James Bond detrás del esmóquin, que publicó cuando tenía 15 años. «Funcionó muy bien, hicieron hasta un audiolibro», asegura.

Después continuó investigando y con 19 años publicó un segundo libro, James Bond behind the tuxedo, al que define como una «ampliación del primero con entrevistas exclusivas a personas relacionadas con las películas».

Además, Abbou comenta que hay «un apartado del libro en el que explico la relación que tienen las películas de James Bond con Mallorca: el primer español que salió en una película de Bond fue Simón Andreu, de Sa Pobla. Además, Guy Hamilton, que dirigió varias películas, murió en Mallorca».

Su pasión por Bond le llevó a interesarse por la cultura británica y a decidirse por estudiar Filología Inglesa en Londres. Asegura que su película favorita es Skyfall y que si se tiene que quedar con un actor que haya encarnado al espía británico, escoge a Daniel Craig «porque es con el que conocí a James Bond, aunque Roger Moore también me gusta». Pero si tiene una predilección por alguien es por Judi Dench. «Si no la hubiera conocido quizá mi vida no sería como es ahora»