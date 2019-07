Domingo Zapata: «Mi obra en Times Square acompañará a los viajeros»

La obra y la figura de Domingo Zapata, artista mallorquín afincado en Nueva York y conocido como ‘el pintor de las celebrities’, conquistaron uno de los iconos de la Gran Manzana, Times Square, en pleno corazón de Manhattan, con diferentes proyecciones en sus gigantes pantallas. Este mes de agosto, Zapata dará un paso más y colgará tres obras, tres lonas de grandes dimensiones, en este emblema norteamericano y uno de los rincones del mundo más fotografiados y aclamados. El creador se encuentra estos días descansando entre Mallorca y otros puntos de la Península y Europa, y en los próximos días pondrá rumbo a Nueva York para ponerse manos a la obra con este ambicioso proyecto. No es el único que tiene en cartera, también trazará una escultura para la ciudad de Palma, que se instalará en las inmediaciones del Palacio de Congresos.

¿Cómo está aprovechando estos días por Mallorca?

—Tengo unas pequeñas vacaciones, así que decidí venir. La semana pasada estuve trabajando en un fresco que hice para la plaza de toros de Mont-de-Marsan (Francia), y fue la primera vez que se pintaba un fresco en una plaza de todos. Luego volví a Palma para descansar y pasaré también unos días en Alcaudete, en Jaén, donde daré el pregón de las fiestas. Estoy muy contento, la verdad.

El proyecto que trazará en Times Square es muy ambicioso. ¿Qué nos puede avanzar sobre esta instalación artística?

—Tengo muy buena relación con los propietarios del edificio, donde proyecté algunos vídeos el año pasado. Entonces, ellos querían hacer una instalación artística, en un lugar tan icónico, y así llegó a mi el proyecto. Lo pintaré durante el mes de agosto y después se podrá ver durante 30 días. El edificio es una valla publicitaria gigante, son más de 50 metros de altura y tiene tres partes. Lo que voy a hacer es colgar lonas, luego me subiré a una grúa y empezaré a pintar. Con esas tres obras repasaré, por encima, mis veinte años de trayectoria artística, estoy diseñando una composición donde se podrá ver toda mi simbología, mi historia y hablaré, a través de la pintura, de esos veinte años.

¿Cómo se afronta uno una responsabilidad así?

—Procuro no pensar en ello, yo haré todo lo que pueda para que resultado sea bueno. Quiero inspirar a la gente, hacerla feliz, que guste, que llame la atención. Es muy importante y me gusta hacer las cosas con cariño. Es algo para todos, tanto para los residentes como para los viajeros, será una instalación que acompañará a los viajeros, será otro detalle más de su viaje.

Siempre está trabajando en múltiples proyectos al mismo tiempo. ¿Qué tiene ahora entre manos?

—Tengo muchos compromisos pendientes, como una exposición en Tokio en septiembre, y otros tantos para los próximos dos años. Expuse ya en Tokio hace unos meses y tuvo muchísimo éxito, me pidieron volver y hace unos días he enviado diez cuadros nuevos para una segunda muestra.

Su exposición en Palma del verano pasado fue uno de los eventos más concurridos del estío, con visita incluida de Adrien Brody. ¿Cuándo volveremos a verle trabajando aquí en la Isla?

—De momento no podrá ser, tengo que esperar un poco de tiempo y dedicarme a los compromisos que le comentaba antes. Sí que estoy trabajando en una escultura para la ciudad de Palma que pronto terminaré. Tardaré unos meses más todavía. Espero que es muy poco tiempo esté lista para que la gente de Palma y del resto de la Isla, así como los que la visitan, la puedan disfrutar. Es una obra muy especial, es para mi tierra, se colocará en el Passeig Marítim de Palma, muy cerca del Palacio de Congresos. Y hasta aquí puedo leer. Habrá que esperar para conocer más detalles.

Poco a poco, la coletilla de ‘pintor de las celebrities’ ha ido dando paso al Domingo Zapata artista sin etiquetas, ¿cómo ha evolucionado su obra y también usted como creador en estos últimos tiempos?

—Es todo un orgullo. Hace unas semanas pinté un gran mural durante el Concierto por la Paz, en Andalucía, una cita a la que asistieron más de 40.000 personas. Así que si me vuelven a decir que no soy profeta en mi tierra... ¿cuándo lo seré entonces? Insisto, estoy muy orgulloso, muy contento, sobre todo de poder compartir mi arte con los demás. Yo seguiré trabajando, creando cosas para que todos lo podamos ver y ser felices, es mi máxima ilusión.

Participó recientemente en el programa Mi casa es la tuya de Bertín Osborne, y fue una gran revelación en redes sociales.

—Fue una experiencia muy divertida, pero siempre que me quieren entrevistar, me invitan a comer, ya está bien (risas). Me lo pasé fenomenal, Bertín es encantador, y estaba allí con amigos míos como Alejandro Sanz o Jordi Mollá. Todo muy natural, lo disfruté muchísimo,. Y si la gente lo vio y le gustó, mejor todavía, ¿verdad?