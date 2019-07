La mujeres, protagonistas del festival «de referencia» Jazz Mallorca Sa Pobla

Convertido ya en el encuentro de referencia y el más veterano de las Islas, el Festival Mallorca Jazz Sa Pobla alcanzará en esta edición su primer cuarto de siglo de historia. Una 25 edición que inaugurará el lunes 29 de julio, a las 22.30 horas en la Plaça Major de la localidad, la cantante franco-dominicana residente en Brooklyn Cyrille Aimée.

Un programa que, sin una intencionalidad inicial expresa, ha acabado configurando un perfil femenino, ya que en las cuatro principales jornadas que lo constituyen, la mujer, en su faceta de vocalista, será la protagonista o como mínimo estará presente, como será el caso de la cantante Cecilia Giménez en el concierto de la Glissando Big Band.

Cyrille Aimée, ganadora de la Montreux Jazz Festival Competición en 2007, del concurso Sarah Vaughan Internacional Competición en 2012 y finalista del también prestigioso Thelonious Monk Internacional Jazz Competición, constituye una de las más destacadas voces del panorama jazzístico actual. Después de su reconocido Live, la cantante se presentará con su nuevo trabajo, editado este mismo año, Move On: A Sondheim Adventure, dedicado al célebre compositor y letrista de obras como West Side Story o piezas como Send In The Clowns del musical A Little Night Music.

Catherine Russell

La segunda jornada, prevista en el mismo escenario y para el 6 de agosto, nos presentará a la cantante Catherine Russell, hija de Luis Russell quien fuera director musical de Louis Amstrong. La vocalista, antigua colaboradora de David Bowie y Steely Dann, apuesta por un repertorio mucho más cercano al jazz y blues clásico que va desde los años 20 hasta nuestros días.

También habrá este año representación local, con la participación, el 13 de agosto, de la Glissando Big Band, gran orquesta que ha dado un paso de gigante con los arreglos y la dirección del siempre sorprendente Toni Vaquer. Progession, dedicado a la música de Salvador Font ‘Mantequilla’, volverá a sonar en nuestros escenarios después de una gran acogida en su gira por Egipto.

Para la presente edición también se contará con una jornada de pago en la Plaça Alexandre Ballester. Será el 19 de agosto y correrá a cargo de la cantante cordobesa, afincada en Barcelona, Mariola Membrives. Una extraordinaria vocalista con el título superior de Flamenco y formada en el jazz y la música contemporánea, que ya nos sorprendió con Omega 20.16, visión jazzística del álbum de Enrique Morente, y que reivindicará la figura del poeta García Lorca con su Lorca. Spanish Songs.