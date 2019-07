Gregory Porter descorcha las veladas musicales de Port Adriano

Gregory Porter, una de las mejores voces del jazz de la actualidad, descorchó este domingo por la noche la programación de las veladas musicales del Port Adriano Music Festival.

El artista, que consiguió ser número uno en iTunes, también ganó dos premios Grammy por los discos Liquid Spirit y Take Me To The alley.

Entre el público que asistió al concierto se encontraba la cantante escocesa Annie Lennox (en el centro). Tras dar el ‘sus’ al festival, ahora será el turno del saxofonista estadounidense Maceo Parker, después de que se cancelara el concierto de Carla Bruni, que tenía que actuar en este enclave de la Isla este jueves 25.