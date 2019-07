Marea vuelve a Palma con sus grandes éxitos «para que se acabe la tontería»

Marea está de vuelta. Desde 2011, la banda del desafiante y socarrón Kutxi Romero mantenía un inquietante silencio discográfico, roto este año con la publicación de El Azogue, un álbum publicado el 12 de abril con el que los navarros conmemoran sus dos décadas encima de los escenarios. La noticia ha revolucionado las redes sociales. No en vano, Marea es una de las formaciones de rock con más tirón popular –con permiso de Extremoduro y Rosendo–, lo vienen demostrando en un tour que está llenando pabellones y grandes recintos en las principales capitales, y que este viernes aterrizará en Son Fusteret de Palma.

Si le ven venir de lejos, con su pinta desgarbada e intimidadora, más de uno se cambiaría de acera. Otros, sin embargo, se precipitarían sobre él para pedirle un autógrafo. A sus 44 años, Kutxi Romero es el líder de Marea, un tipo con labia, bromista impenitente y hábil interlocutor que saca lo mejor de sí en las entrevistas, donde demuestra que no tiene pelos en la lengua. «Cuando lo dejamos, el rocanrol se fue con nosotros, y en los últimos ocho años solo ha habido tontería. Hemos vuelto para que se acabe la tontería», expresa desafiante.

Antes de triunfar en la música, trabajaba de albañil junto al que luego sería bajista de la banda, Eduardo Beaumont ‘Piñas’, y hoy son uno de los nombres más rutilantes de un rock español al que no se otea un relevo generacional digno. «Ojalá los chavales nos hubieran echado a patadas a los viejos, pero ¿dónde están? Si te fijas, los únicos artistas que llenan pabellones somos los veteranos, gente como Rosendo o nosotros. Sin duda, algo se está haciendo mal en el rock actual».

El de Berriozar no se considera «ni artista, ni cantante, ni poeta. Solo soy un intruso en todo», reflexiona con sorna. Quizá por eso, Marea no se molesta en innovar su fórmula, «somos inmovilistas y a mucha honra». Sus canciones siguen escarbando en un rock potente de guitarras, sobre el que decantan una lírica que recoge «lo que se me pasa por la cabeza o algunas cosas que hablamos en la ‘furgo’ cuando estamos de gira. Aunque cada vez hablamos menos de rock y más de los achaques propios de la edad, es lo que tiene hacerse mayor», sentencia entre risas.

Marea. Este viernes, a las 22.00 horas, en el recinto Son Fusteret de Palma.