Mago Joel: «Nunca me ha hecho falta usar la magia para ligar»

Joel Armando Hernández (La Habana, 1980) deslumbró a todos con sus increíbles números de magia en los programas Got Talent y Got Talent Magic. En el primero llegó a finalista y en el segundo fue el vencedor en 2017. Joel estará en Palma el viernes 5 de julio donde promocionará el espectáculo que ofrecerá en el Tri Testre dos semanas después, el 19 de julio.

¿De dónde le viene la afición por la magia?

—Debía de tener unos 10 años. Fui al cumpleaños de un amigo y había un mago. Me impresionó lo que hacía y a partir de ahí comencé a estudiar por mi cuenta.

No debió ser fácil...

—Apenas tenía medios. Al principio me fabricaba mis cartas con trozos de cartón y los pintaba con rotulador.

A pesar de las dificultades, siempre se ha ganado la vida con la magia.

—Sí, no he hecho otra cosa. Desde pequeño me recorría el Malecón y hacía trucos a cubanos, turistas…

Llegó a España en 2014. ¿Le costó mucho dejar su isla natal?

—A todo cubano le cuesta, pero en mi caso tenía también muy claro que quería ser mago fuera de Cuba.

¿Cómo fueron los inicios en España?

—Me autopublicitaba allá donde iba. Empecé en el restaurante de un amigo, después pasé a otro y así hasta un total de cinco o seis locales. Poco a poco, fui siendo conocido y también fue importante convencer al dueño de una discoteca para que me dejara hacer mis números de magia en las mesas de los clientes vip. Tenía tanto éxito que las reservaban para ver mi actuación. La verdad es que fue una buena época.

¿Cuál es el mejor recuerdo que guarda de su paso por los dos concursos de Telecinco?

—Mi primera participación.

¿Le da más valor a haber ganado Got Talent Magic o a ser finalista en Got Talent?

—A los dos por igual.

Eva Hache fue con quien más ‘feeling’ tuvo del jurado.

—Ese período puede ser más corto o largo dependiendo de la dificultad. Hay ocasiones en las que he soñado la idea de un truco, me he despertado, lo he apuntado y al poco tiempo lo podía presentar.

¿Ha cambiado mucho su vida tras su paso por televisión?

—Sí y para bien.

¿Ha utilizado la magia alguna vez para ligar?

—Nunca me ha hecho falta.

En su estado de Whatsapp dice: «Piensen de mí lo que quieran, yo sé lo que valgo». ¿A quién va dirigido?

—Son cuestiones personales que no tienen nada que ver con la magia ni con temas profesionales. En este caso el estado de Whatsapp se refiere a gente de Cuba que antes eran amigos y ahora no.

¿Cómo será el espectáculo que se podrá ver en el Trui Teatre?

—Hermano, si se lo cuento, no vendrá nadie a verlo.