Bayona dirigirá dos capítulos de la serie «El señor de los anillos»

El cineasta español Juan Antonio Bayona dirigirá los dos primeros episodios de la serie «El señor de los anillos» que está preparando Amazon Studios, informó el gigante digital en un comunicado.

«J.R.R. Tolkien creó una de las historias más extraordinarias e inspiradoras de todos los tiempos y, como gran fan del escritor, es un honor y un placer unirme a este increíble equipo», aseguró Bayona.

«No puedo esperar para llevar al público de todo mundo hasta la Tierra Media y hacer que descubran las maravillas de la Segunda Edad, con una historia nunca antes vista», añadió el director.

Bayona será, además, productor ejecutivo de esta superproducción televisiva junto a su socia, Belén Atienza. «El alcance y la amplitud de la capacidad de creación de J.A. Bayona encajan perfectamente con nuestros ambiciosos planes para 'The Lord of the Rings'. Es apasionado y colaborador, un visionario que ha creado emocionantes historias originales junto a su increíble compañera de producción, Belén», dijo la directora de Amazon Studios, Jennifer Salke. «Estamos todos muy emocionados de que se unan a nuestros guionistas J.D. Payne y Patrick McKay. No podemos imaginar una forma mejor de comenzar este viaje a la Tierra Media», añadió.

Bayona debutó en el mundo del largometraje en 2007 con «El orfanato» y en 2012 dirigió «Lo imposible», que contó con los actores Naomi Watts y Ewan McGregor.

Su último trabajo en el cine fue «Jurassic World: El reino caído» (2018), nueva entrega de la popular saga jurásica y que, como secuela de «Jurassic World (2015)», recaudó en todo el mundo 1.309 millones de dólares.

«El señor de los anillos» es la gran apuesta de Amazon para lograr un éxito en la televisión comparable al de otras superproducciones de la pequeña pantalla como «Juego de Tronos» de HBO.

Esta saga de fantasía épica de Tolkien tuvo una muy exitosa adaptación en el cine con las películas «La comunidad del anillo» (2001), «Las dos torres» (2002) y «El retorno del rey» (2003), una impresionante trilogía dirigida por Peter Jackson que recaudó en todo el mundo 2.912 millones de dólares, según la web especializada Box Office Mojo.