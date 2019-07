Ken Loach, en Palma: «No se sabe lo suficiente de los intereses de la clase obrera en una Cataluña independiente»

El director británico Ken Loach recibe esta noche el premio Masters of Cinema de la mano de Fernando León de Aranoa, durante la inauguración oficial del Atlàntida Film Fest.

Durante su comparecencia ante los medios este martes, no ha esquivado ningún tema. De hecho, a la pregunta de la situación de Cataluña, ha asegurado que «cualquier persona desde el exterior ve como algo terrible meter en la cárcel a líderes políticos. Meter en prisión a los opositores políticos no es hacer oposición. Pero tengo dudas entre elegir una Cataluña independiente o una España unida porque no se sabe lo suficiente de los intereses de la clases obreras. Todos sabemos que Cataluña ha sido punta de lanza de la oposición contra Franco y esto exige respeto. Pero me gustaría saber más sobre las implicaciones sociales de la secesión de Cataluña».

Tras la entrega del premio a Loach, el Castell de Bellver acogerá la actuación de Soleá Morente y luego, la proyección de la película Nacido Rey, del director mallorquín Agustí Villaronga. Antes se celebrará un cóctel servido por el Fornet de Sa Soca.

Loach coincidirá esta noche con la Reina Letizia y ha sido preguntado por el papel de la monarquía en España: «La comedia de su familia real es entretenida pero por desgracia se puede convertir en un drama. La monarquía está basada en la jerarquía y el poder, es la cúspide del sistema de clases».

El director reconoce su relación especial con España, tal y como reflejó en su película Tierra y libertad, y señaló que «estuve realmente fascinado con la Guerra Civil desde muy joven». Ante la idea de que los jóvenes de hoy viven peor que sus padres, señala que «de alguna manera no es la primer generación que vive peor. En los últimos cuarenta años la inseguridad laboral ha aumentado».

Profundamente comprometido con las clases trabajadoras, ya se percibió en su primera película, Kes, estrenada ahora hace cincuenta años. A lo largo de su filmografía, el director británico ha ido desgranando los estragos del thatcherismo y el capitalismo. Así, su última película, Sorry we missed you, trata sobre una familia que lucha por sobrevivir como repartidor autónomo y cuidadora de dependientes.