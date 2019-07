Ken Loach aterriza en el Atlàntida con su película ‘Kes’, que cumple 50 años

El cineasta Ken Loach, uno de los nueve directores que han logrado ganar la Palma de Oro en dos ocasiones –en 2006 y en 2016 por sus filmes El viento que agita la cebada y Yo, Daniel Blake, respectivamente– recibirá esta noche el Premio Masters of Cinema del Atlàntida Film Fest en el Castell de Bellver, pero antes, este lunes, asistió a la proyección en CineCiutat de su película Kes, del año 1969 y que cumple 50 años, una cita incluida en el citado certamen de cine.

«Acabo de llegar al festival, pero creo que es importante apoyar iniciativas como el Atlàntida Film Fest porque en un mundo copado por las grandes producciones norteamericanas, mostrar el cine europeo es algo muy importante», expresó Loach en los exteriores de CineCiutat. Sobre el galardón que le será entregado este martes por otro cineasta, Fernando León de Aranoa, confesó que «nunca pienso en los premios, es algo que no pienso demasiado, como realizador solo pienso en la suerte que tengo de poder hacer otra película, no me planteo nada más».

Una vez finalizado el paso la proyección de la película Kes en CineCiutat, Ken Loach respondió a las preguntas de los asistentes a esta cita en una auténtica velada ‘de cine’.