Rozalén presenta en Palma su último trabajo, fruto de una «época personal difícil»

María Rozalén estudió Psicología, pero nunca se imaginó ejerciéndola, sus sueños estaban depositados en la música, en fabricar canciones que desde una habitación apuntasen a las estrellas. Solicitó un préstamo para financiar su debut discográfico -Con derecho a... (2013)-, y la jugada le salió redonda. El álbum la puso en boca de todos por su explosiva mezcla de estilos, un cajón de sastre con retales de flamenco, pop, reggae, chotis y ska que tuvo continuidad en Quién me ha visto (2015). Cuando el río suena (2017) es su tercer disco, lo presenta este jueves en el Auditòrium de Palma.

Sensibilidad, desparpajo, inspiración y una voz con gancho. A sus 33 años, Rozalén se ha hecho un hueco en la música a golpe de canciones sinceras que llegan a un público sorprendentemente variado, con el que sigue flirteando en Cuando el río suena, un trabajo que nada más salir se encaramó al número 1 de las plataformas digitales. Según la artista, este es su disco más personal: «Cuando lo compuse estaba pasando una época personal difícil, buscándome a mí misma, y entonces me topé con la historia de mi familia, que tiene mucho que ver con la historia de este país. Eran cosas muy personales que necesitaba explicar», subraya Rozalén.

Además de inspirarse en su núcleo familiar, la castellano manchega alimenta su obra «escuchando la música de otros, leyendo mucho y en los viajes». Aunque, sin duda, el gran tema sobre el que pivota su música es la tristeza. «Escribir desde la alegría hace que estés más pendiente de vivir, en cambio la tristeza te incita a escribir». Lo cual no implica que sus canciones sean nanas oscuras y deprimidas. Todo lo contrario. Seis años después de su debut, su repertorio sigue desprendiendo la misma fuerza y vitalidad, un buen rollo que se amplifica con toques de ironía en su último trabajo, que lleva defendiendo dos años, dando buena cuenta de su eclecticismo. «Desde niña he escuchado mucha música: folk manchego, el rock que me ponía mi hermano, hip hop y flamenco».

Nuevo material

Rozalén ya trabaja en su próximo disco, del que se desconoce su fecha de lanzamiento. «Me preocupa repetirme, acomodarme y defraudar a los fans», reconoce.