Los conciertos de este verano en Mallorca

Con el verano llegan algunos de los nombres TOP de la escena musical a Mallorca, tanto nacional como internacional, que traen consigo propuestas fundamentadas en el pop, el rock, el flamenco, el sonido disco y las músicas del mundo. Hay para todos los gustos.

■ Niña Pastori (29 de junio)

Bajo tus alas es el décimo álbum de Niña Pastori, personaje del corazón y pilar de las esencias flamencas. En su último LP, la de San Fernando deja atrás el flamenco pop, que tiene como vértice la profundidad de su voz, para ampliar su caudal melódico desde la balada. Para ello cuenta con la participación de invitados como Pablo Alborán, Vanesa Martín, Guaco y Manuel Carrasco, entre otros.

Hora: 22 horas. Lugar: Son Fusteret. Precio: 48 a 79 euros.

■ Echo&the Bunnymen (11 de julio)

«Mis canciones son tan jodidamente buenas que podrían hacer que caigan meteoritos ante vuestros ojos». Esta es una de las ‘perlas’ con las que Ian McCulloch, cantante de Echo & the Bunnymen, se define. ¿Egocentrismo, locura o genialidad? El caso es que este tipo de negro que a sus 60 primaveras transita la cornisa entre el desencanto y la parodia, es el autor de canciones que permanecen petrificados como evangelios en la memoria colectiva del rock: The killing moon, Bring on the dancing horses y Seven seas, entre otras entrañables compañeras de resaca, detonantes del mito ‘Echo & the Bunnymen’, una de las bandas con mayor calado, pedigrí e influencia en la escena independiente.

Hora: 21.00 horas. Lugar: Claustre de Sant Domingo (Pollença). Precio: 35 euros.

■ Melendi (13 de julio)

Como le sucede a Joaquín Sabina con su voz, el registro aguardentoso del asturiano continúa siendo su talón de Aquiles, pero 10 discos después ya forma parte de su encanto. Es uno de esos misterios de la naturaleza que las matemáticas no pueden descifrar. Mi cubo de Rubik es lo nuevo de este artista renovado. Un disco en el que su rumba pegadiza se enriquece con textos más maduros.

Hora: 22.00 horas. Lugar: Quarter General Luque (Inca). Precio: 35 euros.

■ Carla Bruni (25 de julio)

Cantautora, actriz, modelo y ex primera dama francesa, el nombre de Carla Bruni sigue encabezando las búsquedas de internautas en cuanto a noticias procedentes de Francia se refiere. Ni las huelgas, ni las salidas de tono de Marine Le Pen, ni el fenómeno Mbappé, ni cualquier otra zarandaja genera tantos clics en el país vecino como las peripecias de la señora de Sarkozy, ex rostro de Versace, Prada y Chanel, y perpetua carnaza de portada. A sus 51 años, esta italiana con pasaporte galo ha retomado su pasión secreta: cantar clásicos del rock en inglés. Así queda recogido en su quinto álbum, French Touch (2017), una colección de covers de sus temas favoritos que llevará a Port Adriano.

Hora: 21.30 horas. Lugar: Port Adriano (Calvià). Precio: 35 a 245 euros.

■ Village People (3 de agosto)

Macho Man, Cant´t stop the Music, In the Navy o la mítica Y.M.C.A. ¿Quién no conoce las canciones de los reyes de la música disco? Village People son una de las bandas más rompedoras y divertidas de la historia, y escenario que pisan escenario que transforman en una discoteca.

Hora: 22.00 horas. Lugar: Port Adriano (Calvià). Precio: 27 a 242 euros.

■ Tony Hadley (9 de agosto)

El ex cantante de Spandau Ballet, una de las grandes bandas del pop de los ‘80 y más concretamente del movimiento New Romantic, llegará con sus temas más representativos: Gold, Only when you leave, Through the barricades y True, entre otros.

Hora: 22.00 horas. Lugar: Port Adriano (Calvià). Precio: 27 a 242 euros.

■ Ara Malikian (14 de agosto)

Nació en Armenia, creció en El Líbano y ha vivido en Alemania, Inglaterra y Francia, pero ha sido en España donde ha echado raíces. Ara Malikian lleva más de media vida acercando el violín al gran público, extirpando la solemnidad que le rodea y explotando su siempre sorprendente puesta en escena.

Hora: 22.00 horas. Lugar: Son Fusteret. Precio: 48 a 100 euros.

■ Raphael (18 de septiembre)

Raphael vuelve a los escenarios para presentar su álbum RESinphónico, un híbrido entre la música orquestal y la electrónica que le ha permitido revisitar sus mayores éxitos como si los descubriera por primera vez.

Hora: 21.00 horas. Lugar: Auditòrium de Palma. Precio: 55 a 120 euros.