Joan Valent: «El amor y la muerte, la poesía y Mallorca inspiran mi nuevo disco»

«Es un regreso a mis raíces, a cómo siento la vida y a mi yo más espiritual, anclado y amarrado a Mallorca». «Son composiciones cargadas de melancolía, inspiradas en el amor y la muerte, lo más importante de la vida». Así define el compositor Joan Valent (Algaida, 1964) su nuevo álbum, titulado Poetic Logbook (libro de bitácora), presentado este martes en Madrid, con una interpretación en directo de los músicos que lo han grabado: los principales violines, cellos, violas y piano de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears (OSIB).

En el disco, Valent ha musicado poemas del menorquín Ponç Pons (Areia Escrita), Robert Graves (I´d die for you) y Pedro Salinas (Serás amor y Si me llamaras), interpretados por la soprano mallorquina Maia Planas. «Es una de las mejores voces del panorama actual», especificó el creador isleño. «Casi tres mil reproducciones en cuatro días no está nada mal», apuntó en referencia a la «muy buena aceptación» de Poetic Logbook.

«Graves dijo: ‘Mallorca es mi puerto’», destacó sobre el autor inglés de Yo, Claudio, enterrado en el cementerio de Deià. «Mientras que Pons nos traslada a la paz y soledad de la costa cuando llega septiembre», añadió, en presencia del vicepresidente del Consell de Mallorca, el también algaidí Francesc Miralles.

En este trabajo, el compositor mallorquín ha dotado de música a versos de Cesare Pavese (Verra la morte e avra i tuoi occhi) y Dylan Thomas (Do not go gentle into that good night). «Bucean en la muerte. Las composiciones coinciden con el fallecimiento de mi padre hace dos años», afirmó Valent, que desde 2011 hace música para películas en México, Londres y Los Ángeles.

«También recupero un poema mío, De sentir, que interpretó Maria del Mar Bonet en el álbum Raixa, en una nueva versión actualizada», explicó el artista, que en 2014 fue nominado en los Premios Goya por la banda sonora de Las brujas de Zugarramundi, de Álex de la Iglesia. «Ya no pienso trabajar para el cine industrial», aclaró el compositor.

Los temas instrumentales hacen referencia a las cinco puntas de la estrella que figura en la portada, obra del artista argentino Dagoberto Rodríguez. «Es una estrella militar, como la que llevan los generales americanos, que al tocar el agua se transforma en una estrella de mar», señaló Valent. Cada punta hace referencia a una composición dedicada a un puerto marino.

Entre estos, destaca Porto Cristo, donde vive uno de sus mejores amigos, el pintor Joan Miquel Ramírez, quien le inspiró para esta pieza basada en una historia real. Cuando el escritor Bernanos se subió a una moto en Deià y viajó hasta Porto Cristo para proteger a su hijo, enrolado en una unidad de la falange que en la Guerra Civil se enfrentó al desembarco del capitán Bayo.

Mientras, la canción Porto Antico alude al lugar desde el cual Ramon Llull partió hacia Túnez para acabar de escribir Ars Magna y donde fue lapidado. Moriría poco después, en el barco de regreso a Génova a causa de las heridas.

Poetic Logbook, grabado en Mallorca, llega ocho años después de su último disco, Kaiassa. «He tardado tanto porque llegó la crisis y se suspendieron los conciertos. Entonces me centré en componer para el cine. Y ahora he decidido regresar al trabajo propio con una trilogía de discos dedicados a poetas. El próximo contará con poemas de autores latinoamericanos», explicó el reconocido autor, quien ha colaborado con estrellas como Julieta Venegas, David Byrne, Montserrat Caballé, Luis Eduardo Aute y Joan Manuel Serrat, entre otros.

Asimismo, Valent es el único compositor español vivo de música clásica que edita sus trabajos con el sello discográfico alemán Deutsche Grammophon.