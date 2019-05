Las palomitas se están preparando en millones de hogares de todo el mundo para visionar el último capítulo de Juego de tronos. Este lunes a las tres de la mañana se emite el sexto capítulo de la octava temporada de la serie, basada en los libros de George R. R. Martin. Y por fin, se desvelará: ¿quién ocupará el trono de hierro? Si las elecciones de la semana que viene se saldan en las urnas, en Poniente eligen dirigente a golpe de espada y fuego. Directores de orquesta, escritores, aficionados, dibujantes y actrices y directores de cine, esperan el último capítulo de esta producción.

Pablo Mielgo, director de la Orquestra Simfònica de Balears, tendrá que esquivar las redes para evitar el spoiler: «Estoy viendo el final de la sexta temporada». Para él, «es la unión entre Tolkien y Shakespeare. Es de una imaginación brutal la creación de los siete reinos, cómo van apareciendo personajes ligados a la historia». «Hay un derroche económico impresionante», lo que se percibe en el resultado.

El escritor Alejandro Morellón coincide con Mielgo. La serie «bebe mucho de Shakespeare. Muere mucha gente, hay intriga... Me gusta ver todas las tramas, la transformación de los personajes. Hay muchos con los que te puedes identificar. La historia es una muestra de «la irreversibilidad de la tradición familiar, la importancia mayúscula del árbol genealógico». La serie le marca a la hora de escribir «en el manejo de la tensión. Es un manual de escritura creativa». Admira a Arya y apuesta por un final inspirado en la leyenda de San Jorge, que mata al dragón a lomos de un caballo blanco.

El director de cine Jaume Carrió tiene ‘amenazados’ a sus alumnos si lanzan algún spoiler mañana en clase. Carrió se toma muy en serio la serie: «A nivel de producción, me cuesta encontrar en las películas el nivel de intensidad dramática de esta serie. Las series fidelizan y cogemos cariño a los personajes y las tramas por las horas compartida». Critica que los espectadores «se conviertan en jueces 2.0. con un gran nivel de injusticia» y añade que «mis expectativas estarán cumplidas».

La actriz palmesana Agnès Llobet está al día de todos los capítulos y se reconoce «enganchada» a la serie gracias a «la construcción de los personajes. Me gustó mucho la evolución de Daenerys aunque ahora me está pareciendo forzado». Habla bondades del desenlace de Cersei y Jamie y destaca la evolución de Arya. «Empatizo mucho con los actores: están actuando sin saber cuál será el final y requiere una técnica brutal», dice. Jon Nieve no es de su agrado y apuesta por la alianza entre Sansa y Arya.

Comprimido

José Manuel Sarabia, creador de Weird SciFi Show, comunidad de fans de la ciencia ficción, terror y fantasía, es de los críticos con la última temporada porque «está todo muy comprimido. No sé si será la nueva Perdidos».

Pese a la apretadísima agenda de Flavia Gargiulo, la ilustradora también está al día de la serie. No sabe aún cuando podrá ver el último capítulo «pero esperaré con mi chico a tener una tarde libre para verla tranquilos».