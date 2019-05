Así se vive el Mallorca Live Festival

A las seis de la tarde se han abierto las puertas del Mallorca Live Festival. Dos días de conciertos en el Antigüo Aquapark de Calvià, un recinto que ha ido creciendo año tras año y por el que este viernes y sábado pasarán más de 40 artistas locales, nacionales e internacionales.

El plato fuerte de este viernes en Amaia, Vestusta Morla y Ayax y Prok, también actuarán Jorra i Gomorra, La M.O.D.A., Two Door Cinema Club, Dengue Dengue Dengue, Ley DJ, Brish, Pavvla, The Mani-las, La Pegatina, El Buho, Maya Jane Coles, Laurent Garnier, Haus Frauen, Ombra, Los Estanques, Billy Flamingos, Bocabeats, Guri Feat Eider, The Southnormales y J.A.MC.

El sábado será el turno de Jamiroquai, The Vaccines, Viva Suecia, Novedades Carminha, Fuel Fandango, Isla Iglú, Ramón Mirabet, DJ Coco, Andrew B Flat Vega, Dinamo, Babasonicos, Second, Dellafuente, Baiuca, Dixon, Mathew Jonson, Sweet Poo Smell, Lava Fizz, Side Chick, The Market Noise, Goodman, Satore, Disco Canela, Rosana Nun y Los Dos.

En su apuesta por la gastronomía, el festival ofrecerá una veintena de variedades de comidas distintas, desde el wok asiático a los tradicionales llonguets y cocas mallorquinas, pasando por cocina italiana y mexicana, embutido ibérico, ensaladas… propuestas culinarias de todo tipo con platos especiales veganos, vegetarianos y para celiacos.