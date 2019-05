Netflix iniciará en s’Estaca la filmación en Mallorca de la serie ‘White Lines’

Netflix, el gigante del streaming y el hogar de exitosas ficciones televisivas como Stranger Things, Black Mirror o The Crown, entre muchas otras, se ‘enamoró’ de Mallorca y no piensa permitir que se trate de un ‘amor pasajero’. Si el verano pasado rodó en diferentes rincones de la Isla la comedia Turn up Charlie, producida y protagonizada por Idris Elba, este 2019 volverá a hacerlo con el drama criminal White Lines, creada por la mente detrás del fénomeno La casa de papel, Álex Pina. Será a principios de junio cuando el equipo de producción de esta serie arranque su rodaje y la primera localización será, nada más y nada menos, que en s’Estaca, la finca en Valldemossa propiedad de la estrella de Hollywood Michael Douglas y de quien fuera su primera esposa, Diandra Luker.

S’Estaca fue la possessió que el Arxiduc Lluís Salvador ‘regaló’ a Catalina Homar, madona de la finca e íntima colaboradora. El inmueble continúa estando en venta por un precio que llegó a alcanzar los 50 millones de dólares. Ahora será un escenario del cual Netfflix ‘exprimirá’ todas sus posibilidades al máximo, ya que, según informaron fuentes de la producción, se filmarán escenas a lo largo y ancho de toda la finca.

Entre otros lugares, se grabará en las dos casas que componen la finca, así como en la gran piscina que las custodia, además de en sus alrededores, un paraje natural repleto de marges, mulas, el mirador en el que a Michael Douglas le gusta observar el horizonte y las tormentas y otros rincones que, sin duda, servirán de localización de lujo para el equipo de White Lines, cuyo estreno en la famosa plataforma está previsto para 2020.

Aunque todavía se desconoce el reparto de White Lines, Netflix sí que dio recientemente a conocer la trama principal. La ficción girará en torno a una investigación en torno a la misteriosa muerte en Ibiza de un famoso DJ procedente de Mánchester. Veinte años después de este suceso, aparece el cuerpo del desaparecido, un hallazgo que provocará que su hermana viaje hasta la isla pitiusa para formar parte de una investigación que tendrá como objetivo saber qué es lo que pasó realmente con el popular pinchadiscos.

En la serie participarán más de mil extras y figurantes que saldrán de un cásting multitudinario que Netflix organizó el pasado abril en La Misericòrdia, en Palma, al que acudieron más de 4.000 personas.