Drake triunfa en los premios Billboard Music Awards

Drake triunfó en los premios Billboard Music Awards 2019 con 12 galardones, un abultado palmarés con el que el canadiense se convirtió, además, en el artista más reconocido de la historia de estas distinciones al sumar ya 27 a lo largo de toda su carrera.

En esta gala, que tuvo lugar hoy en el MGM Garden Arena de Las Vegas (EE. UU.), Drake se llevó, entre otros, los premios al mejor artista, mejor artista masculino, mejor rapero y mejor álbum por Scorpio.

La rapera estadounidense de origen dominicano Cardi B también tuvo una gran noche al llevarse seis distinciones.

Por detrás de ella se situaron Maroon 5 con cuatro premios y un nutrido grupo de artistas con tres galardones compuesto por Ella Mai, Luke Combs, Lauren Daigle y el reguetonero puertorriqueño Ozuna.

Este cantante hispano, que la pasada semana se alzó con once galardones en los premios Billboard de la Música Latina 2019, se proclamó vencedor en las categorías de mejor artista latino, mejor álbum latino por «Aura», y mejor canción latina por Te boté, un tema en el que estuvo acompañado por Casper Mágico, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam y Bad Bunny.

La ceremonia comenzó con la actuación de Taylor Swift, que presentó en directo su nuevo single ME! junto a Brendon Urie, que es el líder y cantante del grupo Panic! At the Disco.

Aunque una de las actuaciones más destacadas y esperadas fue la de Madonna y el reguetonero colombiano Maluma, que interpretaron en directo el single Medellín haciendo gala de un vestuario al estilo pirata.

También pasaron por la ciudad del juego otros artistas de renombre como The Jonas Brothers, Ariana Grande, BTS, Halsey, Tori Kelly, Dan + Shay, Khalid o Kelly Clarkson.

Además, los Billboard Music Awards 2019 entregaron el Premio Icono a Mariah Carey, que fue otra de las artistas que actuó en el escenario del MGM Garden Arena de Las Vegas.