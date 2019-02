Diez planes para disfrutar de este fin de semana en Mallorca

En Mallorca existen numerosas posibilidades para disfrutar de la vida social: teatro, conciertos y ocio familiar son algunas de las propuestas. Nuestra recomendación para estos días, puede verse en el vídeo, es el espectáculo de humor de Dani Mateo, J.J. Vaquero y Raúl Cimas en Trui Teatre. Aquí encontrarás otras nuevo propuestas.

■ Las leyendas del rock invaden el Auditórium de Palma con History of Rock. De los creadores de Symphonic Rhapsody of Queen llega a Palma uno de los espectáculo de rock más grandes y emocionantes, History of Rock. Elvis Presley, Chuck Berry, The Beatles, Rolling Stones, Dire Straits, U2, Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Metalica, Guns n Roses, Queen, Bruce Springsteen o Pimk Floyd, entre otros muchos, sonarán como referencias ineludibles.

■ Marratxí celebra Carnaval con su tradicional Rua. Celebrará un año más el Carnaval con su tradicional Rua, que tendrá lugar el domingo, con la asistencia de 12 comparsas y cerca de 1.000 participantes. Además, puedes consultar aquí el horario de todas las ruas y ruetas de los pueblos de Mallorca.

■ Proyección de La causa contra Franco en Cineciutat. La sala de Palma ofrecerá una breve presentación del documental, de la proyección y de un coloquio con la presencia de Lidia Falcón y Teresa Fernández, de Women’s Link. Viernes, a las 19 horas.

■ Concierto benéfico de Jaume Mas, Zelisko, Puri Font & Marc Cabot y Enlaces. La Movida ofrece un concierto benéfico a favor de 25.2, una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es conseguir una reinserción y reeducación efectiva de las personas a las que se les ha privado de libertad.

■ Fiesta en IO Palma a beneficio de Los Amigos de Down. El 22 de febrero, a las 22 horas, la sala palmesana ha organizado un delicioso finger food para disfrutar con la familia y los amigos.

■ Concierto de Reservoir Tones en Rata Corner. Vuelven con su surf instrumental. Su sonido está basado en amplificadores de válvulas de la época y reverbs que configuran un espectro sonoro clásico y potente que te obliga a bailar hasta la extenuación. Sábado, a las 12 horas.

■ Concierto de James Rhodes en el Palau de Congressos de Palma. La publicación en 2015 de su libro autobiográfico Instrumental: Memorias de Música, Medicina y Locura le ha catapultado a la fama. Ahora el pianista británico James Rhodes vuelve a Mallorca como plato fuerte del 24 Festival de Música Clàssica d'Hivern. Sábado, a las 19 horas.

■ Màgic Cloquell lleva su espectáculo al Auditòrium Sa Màniga. Este espectáculo es el fruto de años de dedicación profesional al mundo de la magia. Es una selección de los números más impactantes del repertorio del mágico Cloquell. Sábado, a las 18 horas.

■ La obra de teatro Una història vertadera llega al Teatre Catalina Valls. Teatre de la Sargantana presenta este espectáculo familiar que es, al mismo tiempo, un cuento de aventuras y un viaje hacia la superación de los abusos. Con Pere Fullana en la dramaturgia y dirección, Tatum colaborando en el diseño gráfico y la interpretación a cargo de Patricia Morals, Alba Flor y Tomeu Blanch. Del 22 al 24 de febrero.