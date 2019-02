Los ganadores mallorquines de los Goya, juntos en CineCiutat

El triunfo de Jaume Carrió y Laura Gost en los Premios Goya con el cortometraje de animación Woody & Woody supuso un «sueño cumplido». En aquel febrero de 2018, nadie podía presagiar lo que iba a ocurrir justo un año después: Carles Bover recogía otro ‘cabezón’ para Mallorca con el cortometraje Gaza, en este caso documental. Este jueves por la noche, las salas CineCiutat de s’Escorxador de Palma citó a todos ellos en una velada especial en la que se proyectó esta última producción, conducida por su realizador, y tras el pase tuvo lugar un coloquio al que se sumaron Carrió y Gost, así como los también cineastas Toni Bestard y Marcos Cabotá, candidato este año con Kyoko junto a Joan Bover, quien no pudo asistir a este evento.

«La primera semana [tras ganar el Goya el pasado 2 de febrero] fue bastante intensa, sobre todo en cuanto a medios de comunicación y recepciones institucionales, pero valió la pena porque de esta forma le damos más visibilidad al proyecto, el reconocimiento es importante y que no acojan así en casa, pues más todavía», expresó Bover minutos antes de arrancar la proyección. Y aunque se considera «nuevo en esto, a pesar de haber ganado un Goya», el cineasta festejó la «cantidad de producciones que se ruedan en la Isla, sobre todo documentales, algo que me inspira muchísimo». En cambio, el realizador de Gaza consideró que «se necesita más apoyo institucional, no solo en cuanto a subvenciones, porque al final esas ayudas no se acaban de adecuar a las necesidades del sector».

Mientras, Laura Gost, guionista del galardonado Woody & Woody confesó que celebró el Goya para Gaza con un «ilusión especial», porque «tanto yo como Jaume éramos conscientes de lo que Carles, Marcos [Cabotá] y Joan [Bover] estaba viviendo en ese momento, aunque yo estaba convencida de que uno de los dos cortos mallorquines iba a ganar». Esta opinión la compartió Carrió: «No se trataba de un 50 por ciento, era seguro que uno de los dos iba a ganar». «Este segundo premio Goya consecutivo para Mallorca es el inicio de algo que se tiene que repetir, haremos todo lo posible para que esto sea así», apostilló.

Sobre la posibilidad de que la gala de los premios de la Academia de Cine tenga como sede Palma en 2020, como publicó este martes Ultima Hora, todos ellos esperan que finalmente sea así. «Sería el paso definitivo para la visibilidad del cine mallorquín y balear, sería el escaparate definitivo, ojalá que sea posible».