¿Va a ser Elsa de 'Frozen' la primera princesa Disney con novia?

Unas cuantas dudas razonables asaltaron a todos al ver el esperado primer tráiler de la segunda parte de 'Frozen'. ¿Veremos por fin a Elsa, la fría reina de Arendelle, emparejada? ¿Será en tal caso la primera princesa Disney en enamorarse de una persona de su mismo sexo?

La cuestión no es baladí. El anticipo de 'Frozen 2', la cinta que se espera que esté en los cines en noviembre, sugiere que esta vez Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven tendrán que vérselas con el otoño. Las flores marchitas y el típico bosque rojo de la época de la caída centran varias escenas de los apenas dos minutos que dura el avance del nuevo film de Disney.

Es en ese entorno bucólico donde aparece un nuevo personaje femenino. Una chica que nadie sabe bien quién es, y que ha abierto todo tipo de especulaciones. También el inicio del tráiler, en el que Elsa intenta una y otra vez correr por encima del mar y luchar contra las olas embravecidas, en una especie de alegoría rupturista.

La gente está muy preocupada por el estado sentimental de Elsa, el personaje inspirado en la clásica Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen, y en caso de confirmarse estas especulaciones marcarían un tremendo hito en la producción artística de los mayores estudios de animación del mundo.

Recordemos que, hasta el momento, ningún protagonista suyo se ha salido de los cánones que marcan los convencionalismos amorosos más extendidos y tradicionales. Y en este sentido, la primera parte de Frozen ya marca una cierta distancia con el tratamiento clásico del amor por parte de las historias de la gigantesca corporación norteamericana.

Muchos vertieron sus opiniones acerca de esta cuestión en las redes sociales, coincidiendo con la publicación de las imágenes, que dieron la vuelta al mundo. Algunos creen necesario y de justicia que la homosexualidad se vea reflejada de una vez por todas en este tipo de historias si lo que se pretende es, precisamente, normalizar el amor en cualquiera de sus variantes.

Otros tantos no quieren hacerse falsas ilusiones y cuestionan que Disney se atreva con algo tan 'atrevido'. Habrá que esperar para ver.

Yo os veo con muchas esperanzas con lo de la novia de Elsa y me parece maravilloso, pero SI EXISTE no veo a Disney lanzando más que un pequeño guiño o algo así.

Me temo que no lo harán, no han parado de dar largas. Yo me conformo con que no la hagan hetero. Aunque a Idina Menzel, su voz, le gusta la idea segun sus declaraciones. Si la hacen hetero habrá ganado la contracampaña a lo de darle una novia y eso si me joderá.