Joan Dausà: «Si no hubiera conciertos no haría música, esta es la vía y no el fin»

El músico catalán Joan Dausà (Sant Feliu de Llobregat, 1979) vuelve a Mallorca para ofrecer un concierto en el Auditórium de Palma. Lo hace tras colgar el cartel de sold out, el pasado mes de agosto en el Auditori de Porreres, donde presentó su último material discográfico, Ara som gegants, editado en abril del mismo año. La cita será el 15 de febrero, a las 22:00 horas.

Joan Dausà recordó su actuación en Porreres con «mucha sorpresa e ilusión, era nuestro primer concierto oficial en Mallorca. La gente nos transmitió que se lo había pasado muy bien, fue la prueba de fuego para volver a la Isla». «La gira ha sido un éxito, queríamos mantener a la gente que lleva con nosotros desde que empezamos hace cinco años, pero también añadir nuevos públicos, ahí ha residido el verdadero éxito», explicó el músico.

En cuanto al «próximo gran reto» que tiene en Palma, anunció que «el concierto del Auditórium de Palma lo planteamos como el resto de la gira, pero este espacio nos ofrece más posibilidades técnicas y seguro que el concierto será aún más intenso y épico. Seguiremos defendiendo el repertorio del último disco y antiguas temas reversionados para tocar con la banda. Además, incluiremos Tot anirà bé, publicada este mismo año».

Familia

«Lo bonito del directo es que al final todos nos sentimos familia y cada actuación es especial», aseguró Dausà, quien animó a todos aquellos que acudieron a Porreres a repetir, porque «ambos conciertos no tendrán nada que ver entre ellos, aunque el repertorio pueda ser parecido, serán dos experiencias distintas».

El músico y actor se atrevió a señalar que «esto también es gracias al nuevo disco, el más personal que he hecho, y que la gente ha ido haciendo suyo», a lo que añadió que «las canciones son una excusa para conectar con la gente. Si no hubiera conciertos no haría música, esta es la vía y no el fin»

Por último, el cantante concluyó con que «mi idea es seguir apostando por Mallorca, lugar al que amo. Quiero convertirla en cómplice de mi trabajo».