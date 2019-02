Antònia Vicens y Paco de Lucía, en ‘Mestizas del mar’

Los poemas de Antònia Vicens –Premio Nacional de Poesía, 2018– y Biel Mesquida, la cantante Marina Rossell y el músico Paco de Lucía estarán presentes en el nuevo proyecto de Ángela Bruno Dance Factory de Palma. Se trata de Mestizas del mar, obra que aúna danza, música, teatro y literatura, ideada por la propia Bruno, junto al Premio Nacional de Danza Ramon Oller.

La pieza, como sugiere el título, profundiza en la «metáfora del Mediterráneo, de todo lo que sale a flote a través de la mujer, generación tras generación. Además, el Mediterráneo ha sido testigo de muchas culturas diferentes. Esta pieza quiere reflejar ese mestizaje», detalla Bruno. Para reflejar esa mezcla, el montaje incluirá la participación de la catalana Marina Rossell, figura clave de la Nova Cançó, que acaba de confirmar su presencia en la función. Además, también sonará música del ya desaparecido cantautor Georges Moustaki. El acento literario, que se intercalará con la música, lo pondrán los poemas de los autores mallorquines Antònia Vicens y Biel Mesquida.

Mestizas del mar ha ido gestándose desde hace meses, a manos de Bruno y Ramon Oller, que ha visitado la escuela en varias ocasiones desde el mes de octubre. La última ha sido este enero. «Es un proyecto que está madurando y que ha madurado mucho, sobre todo las ganas de gente joven a querer expresarse. Van prosperando día tras día, tienen el rigor, pero también la libertad de expresarse, algo difícil de encontrar», advierte Oller. En la obra participan una veintena de niñas y mujeres de edades comprendidas entre 15 y 40 años, solamente participarán dos bailarines masculinos, un joven alumno y el propio Ramon Oller.

«Ahora estamos en plena creación del espectáculo, ya tenemos siete números montados», avanza Bruno, quien reconoce que «todavía no tenemos ni fecha ni lugar de estreno, pues es difícil cuando no tienes ninguna ayuda», aunque apunta que «es posible que esté listo el próximo junio». No obstante, para el Día Internacional de la Danza, que se celebra en abril, «es posible que ofrezcamos un aperitivo de todo esto», concluye Bruno.

Al ser Ángela Bruno y su escuela miembros del Consejo Internacional de danza reconocido por la Unesco, algunas alumnas que forman parte del proyecto recibirán este viernes sus certificaciones de nivel, entrega que se hará en el Innside Palma Bosque.