Cepeda: «No me importa el éxito, mi objetivo es poder vivir de la música»

No lo tuvo fácil durante su participación en uno de los fenómenos sociales y televisivos más importantes de la última década, Operación Triunfo 2017; pero, al mismo tiempo, ya se percibía el apoyo de los seguidores del talent show hacia este cantante y compositor que buscaba su oportunidad en un complicado mundo, el de la música. Luis Cepeda conquistó a los espectadores y ese ‘enamoramiento’ continuó fuera de la famosa Academia con el lanzamiento de su debut discográfico, Principios (Universal, 2018), que debutó en lo más alto de las listas de éxitos. En una de las propuestas de ocio para el fin de semana, lo presenta este viernes en directo, a las 21.00 horas, en el Auditórium de Palma.

Tocar y cantar sus canciones frente al público «es lo más bonito del mundo», confesó este jueves a este diario Luis Cepeda mientras se preparaba para el concierto en Palma. «Era lo que perseguía cuando me presenté a Operación Triunfo; no me importa el éxito de masas, mi objetivo era vivir y trabajar de mi propia música, y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo, estoy cumpliendo mi sueño y soy muy feliz». Además, asegura que «aunque durante mucho tiempo he estado arropado por mis compañeros de concurso, ahora no estoy solo, tengo un gran equipo humano detrás en cuanto a músicos, técnicos y oficina, que no podrían ser mejores», prosigue.

Principios es la carta de presentación de Luis Cepeda, una decena de cortes que hablan «de lo que siento, de mis inquietudes», puesto que «estuvo muy ligado a todo el proceso de creación, tenía muy claro lo que quería cantar, tenía que ser mío», subraya. Y no le ha ido mal, el primer sencillo, Esta vez, alcanzó el Disco de Platino en pocas semanas y el videoclip suma más de diez millones de reproducciones en Youtube.

De hecho, «tres de los temas del disco los escribí antes de entrar en la Academia de OT». En este sentido, actualmente se encuentra inmerso en la reedición de este disco, que incluye «muchos temas nuevos, es casi como un segundo disco, y saldrá en unos cuatro meses al mercado».

Este viernes, «estoy deseando encontrarme con mis seguidores de Mallorca, espero que lo disfruten», concluye.