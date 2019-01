Carmen Maura: «Me pone negra dar dinero a los catalanes porque no lo necesitan»

La actriz Carmen Maura se encuentra en plena promoción de la película Gente que viene y bah, la comedia romántica que adapta el bestseller homónimo de la escritora Laura Norton.

Al margen del film, Maura ha saltado a la actualidad por unas polémicas declaraciones realizadas al diario El Mundo. Al preguntarle sobre Cataluña, la actriz ha declarado que «Cada vez que veo que para conquistar a los catalanes les están dando dinero, me pone negra. Porque precisamente no es la comunidad que más lo necesita».

La intérprete madrileña ha añadido que «vamos a un festival y ves una oficina española y otra catalana. Y lo de las embajadas. No, no es así. Vamos a solucionar que haya trabajo para todo el mundo, vamos a recibir a la gente de las pateras como dios manda...Me pone negra. Todo eso hace que los otros vayan con las banderitas».

Respecto a la situación política española, considera que «lo que está pasando ahora es una locura. Tengo una nieta de 16 años y me pregunto qué narices va a vivir. Y lo que más me indigna es que los políticos no saben hacer su trabajo. Son todos iguales».