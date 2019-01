Superhéroes humanos consiguen un premio para un dibujante local

Un adolescente Tomeu Morey (Palma, 1978), que entonces ya había decidido su futuro, convertirse en dibujante, fue quien animó a su familia a que abriera en Palma la primera gran librería dedicada exclusivamente a la venta de tebeos e historietas. Tras estudiar Bellas Artes en Barcelona, publicar proyectos propios e ilustrar en revistas españolas, dio el salto a Estados Unidos como colorista para DC, una de las editoras más importantes, hasta conseguir hace unos días el galardón Best Comic Book Artist or Art Team, otorgado por la potente web IGN al equipo que guioniza, dibuja y colorea el tebeo Heroes in crisis, que firman King, Mann y Morey, y que tendrá nueve entregas.

El premio, señala, es un paso más en Estados Unidos para «la valoración del colorista como un creador, y lo que yo considero importante de este reconocimiento es que se ha otorgado a un equipo» que trabaja unido a través de Internet, pero separado por miles de kilómetros.

De todas las facetas de su formación artística, la luz y el color son los aspectos que más interesan a este dibujante, –«son mi pasión», señala–, que pasa «doce horas diarias» sentado al ordenador «porque tenemos unos plazos de entrega muy concretos, los americanos están muy organizados; yo, ahora, tengo encargos planificados hasta 2020».

Mientras estudiaba Bellas Artes, Morey descubrió que del color le atraía su faceta «más pictórica», y fue en lo que se especializó.

Cuando recibe el guion de la historia y la página en blanco y negro dibujada sabe que, según la gama y los tonos del pantone que elija, interpretará mejor o peor los «sentimientos» de los personajes que la protagonizan. También le gusta jugar con las sombras y los volúmenes.

Integrado ya como un veterano en DC, junto con Marvel una de las grandes editoras de cómic norteamericanas, asegura que «nunca pensé que sería colorista porque mi forma de trabajar» en proyectos propios, donde texto e ilustración son obra de una sola persona, «es muy detallista, distinta a la velocidad con la que se gestiona en Estados Unidos». Sin embargo, se confiesa feliz porque «esto me permite ganarme la vida y formar parte de equipos, es como hacerlo con una familia; aunque cada uno esté en una parte del mundo y la comunicación sea a través de email, al final acabas hablando de todo, no solo de la serie en la que estás metido, parece que te conoces de toda la vida». Morey se muestra especialmente orgulloso de Heroes in crisis, no solo por el premio, sino porque «en este caso los superhéroes demuestran que también son humanos; el guionista, Tom King, estuvo en la CIA y en Irak y lo dejó todo para escribir cómics, sus historias tienen que ver con el lado humano de la vida, él ha traspasado ese sentimiento a este cómic, que ha resultado muy especial y ha sido el primero de los diez más vendidos en Estados Unidos».

Morey puede presumir de récords porque, además de Heroes in crisis, ha formado parte de los equipos de Justice league, el segundo en dicha lista, y Batman, el cuarto.

Tras una hora de charla bien temprano, tenemos que dejarle porque tiene su cabeza en ‘modo’ fecha de entrega «esta semana», y eso, en DC, resulta sagrado.