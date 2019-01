Un ‘combate’ de la palabra

La batalla más literaria de Balears, el Torneig de Dramatúrgia, celebrará este fin de semana su quinta edición. Este ‘combate’ de la palabra, organizado por Produccions de Ferro con el apoyo de Cort, a imagen y semejanza del creado por el Festival Temporada Alta de Girona, recalará de nuevo en el Teatre Mar i Terra de Palma. Como dicta el sistema, habrá dos semifinales (el jueves 10 y el viernes 11) y una final (el viernes 18), todas ellas a las 20.00 horas. En esta edición, el cartel es de lujo: Laura Gost, Irene Niubó, Joan Carles Bellviure y Rafa Gallego.

Como novedad, este año la maestra de ceremonias de las tres citas será la actriz Alexandra Palomo. Además, IB3 Ràdio transmitirá los dos textos finalistas en su versión radiofónica. «Tanto nosotros como los participantes nos lo tomamos como un juego de complicidades. Nos consta que esos vínculos se mantienen a lo largo del tiempo y se crea una red muy interesante. Nos enorgullece ser generadores de esta red de amistades», señala Cristina Bugallo, de Produccions de Ferro, que celebra la consolidación de la cita.

El sistema es el mismo cada año: el público es el jurado del Torneig y no se votan autores, que permanecen en el anonimato, sino los textos. Así, no es hasta el final cuando se desvela la autoría de los ganadores. Además, aunque se conocen los intérpretes que participan –en esta ocasión, Agnès Llobet, Lluís Soler, Laura López y Caterina Alorda, entre otros–, no es hasta tres horas antes de la función cuando los autores y los actores conocen quién interpretará cada texto.