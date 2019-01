David Bowie hubiese cumplido este martes 72 años

Este martes, 8 de enero, David Bowie hubiese cumplido 72 años. El legendario músico británico murió a los 69 años, consecuencia de un cáncer. El artista, que popularizó el «glam rock» en los años 70 y 80, falleció «serenamente, rodeado de su familia, tras una valiente batalla de 18 meses contra el cáncer». Nacido en el barrio londinense de Brixton en 1947, el músico estuvo casado dos veces, la segunda con la modelo Iman, y tuvo dos hijos.

La escritora Wendy Leigh, que publicó una biografía sobre Bowie en 2014, desveló que el músico sufrió una serie de ataques al corazón antes de su muerte. «No sólo batalló contra el cáncer, él tuvo seis ataques al corazón en los últimos años. Esto lo sé por alguien muy cercano a él», afirmó a BBC News.

El cantante y multiinstrumentalista, conocido por su imagen andrógina y enigmática sobre todo en su época de máximo éxito, lanzó al mercado su último trabajo poco antes de morir. Junto a esta información se añade un concierto que hizo David Bowie desde los estudios de TVE.

Bowie saltó a la fama en 1972, con The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, y se hizo famoso no solo por sus letras misteriosas y electrizantes sino por su imagen tan espectacular como ambigua.

Sus grandes éxitos, convertidos en clásicos de la música y referencias de culto, incluyen también Let's Dance, Heroes, Under Pressure, Rebel, Rebel, Life on Mars y Suffragette City.