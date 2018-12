Agenda de conciertos para el fin de semana y Nochevieja en Mallorca

El último fin de semana del año es sinónimo de conciertos. En Mallorca son muchos los locales que acogerán actuaciones en directo con la música de artistas tanto de las Baleares como de la Península. Aquí te dejamos algunas de las propuestas musicales para estos días:

Viernes 28

Christmas Market. Mercado navideño con dj. Nikki Beach. Puerto Portals. de 12 a 22h show musical a las 19.30h entrada libre.

ExtraTardeo: Will DC & Oliveros. Indie rock pop electrónica dance music. Kaelum Club. Avenida Argentina, 1. Palma. 16.30h entrada libre.

Xanguito. Rumba swing pop. Plaça d’Espanya. Inca. 17.30h entrada libre.

Daniel Higiénico Trío. Blues Rock. Coworking Casa Planas. Avinguda Sant Ferran, 21. Palma. 20h ant.: 8 euros c.c.; taq.: 10 euros

Marion Deprez. Folk rock de autora. Mercado Gastronómico de Sant Joan. S’Escorxador. 20h taquilla inversa.

Embrujo Flamenco: Inma Crespo + Maribel La Canija + Gaika Baena. Flamenco. We Hostel. Carrer dels Germans Schembri, 1. Gomila. Palma. 20.30h entrada libre.

Andreu Bennàssar. Hits de los 60-70’s. Casa de Cultura. Inca. 20.30h entrada libre.

XIII Cool Days Festival: Quimi Portet. Rock pop canción de autor. Teatre d’Artà. 20.30h de 10 a 15 euros; reservas: 971829700.

Primer aniversario The Jam (BN Mallorca): Saxophobia Funk Project + Franbass Dj + Dyk Bonkers. Acid jazz funk + black music dj sessions. Novo Café Lisboa. Sant Magí, 33. Santa Catalina. Palma. 21h entrada libre.

Los directos del Café Club: Geremy Jones. Blues rock. Es Gremi. Sala 2. Gremi Porgadors, 16. Son Castelló. Palma. 21h entrada libre.

Guerrero Slim. Rock estándares. Sindi’s British Pub. Plaça de Francesc Rosselló Pintor, 4. Palma. 21h entrada libre.

Hugo Sócrate y Maria Vermella. Funk soul r’n’b. Jazz Voyeur Club. Apuntadores, 5. Sa Llonja. Palma. 21.15h entrada libre.

The Lessbeats. The Beatles tribute. La Movida Café Concierto. Albo, s/n. Local 1. Centroparc. Palma. 22h ant.: 10 euros Reservas: 627961687

DJs Tito y El Pep·pone. Blues Rock Funk Pop 70-80-90’s sessions. Shamrock Palma. Psg. Marítim, 3. Palma. de 22h a 5h entrada libre.

Jam session y micro abierto. Jam session. Agua Bar. Jaume Ferrer, 6. Palma. 22h entrada libre.

Jerry Band. Rock reggae funk blues. Jazz Voyeur Club. Apuntadores, 5. Sa Llonja. Palma. 22.45h entrada libre.

No-Campanadas-Party: Ed Waters + Ivor HMC. Rock sessions. Tunnel Alternative Rock Pub. Gomila. 23h 6 euros c.c.; disfrazados entrada libre.

Rumba Christmas party: La Vereda + Maraca Djs. Rumba rockera + dj sessions. Maraca Club. Poeta Francesc Fiol i Joan, 1. Palma. 23h 5 euros c.c.

Gracey-Charles Band. Funk Soul Blues. Blue Jazz Club. Hotel Saratoga. Psg. Mallorca, 6. Palma. 23h entrada libre.

Old Noise. Rock’n’roll. Shamrock Palma. Psg. Marítim, 3. Palma. 0.00h entrada libre.

Mama Kin. Rock. Hogans Irish Pub. Monsenyor Palmer, 2. 0.00h entrada libre.



Sábado 29

Christmas Market: Eme Trío. Dance music 70-80’s. Puerto Portals. de 12 a 22h show musical a las 19.30h entrada libre.

Maranges i amics. Crooner histriónico. Librería Rata Corner. Hostals, 17. Palma. 12.30h entrada libre.

ExtraTardeo: Oliveros + invitados. Indie rock pop electrónica dance music. Kaelum Club. Avenida Argentina, 1. Palma. 16.30h entrada libre.

Estevetheque + Kate Donovan. 80-90’s + indiedance electropop disco dj sessions. Novo Café Lisboa. Sant Magí, 33. Santa Catalina. Palma. 19.30h entrada libre.

I Festival Gritos: Jaume Más + Puri Font + Marc Cabot + Mar Fiol. Reggae indie rock. Coworking Casa Planas. Avinguda Sant Ferran, 21. Palma. 20h ant.: 6 euros; taq.: 7 euros

Bocca Chiusa. Presentación musical del documental sobre Bernat Xamena. Auditori de Porreres. 20h ant.: 15 euros; taq.: 18 euros

Los directos del Café Club: Yoko Factor. rock minimalista. Es Gremi. Sala 2. Gremi Porgadors, 16. Son Castelló. Palma. 21h entrada libre.

Perduts + La Canción Del Verano + Dc3band. Revetla power. Carpa de la Plaça de Can Flor. Pòrtol. 21h entrada libre.

Juan Antonio Gil. Cubana. El rincón de Sol. Biogranja La Real. Camí de la Real, 5. Palma. 21h 6 euros; reservas: 620326235

Cussatti Dúo. Country rock. Jazz Voyeur Club. Apuntadores, 5. Sa Llonja. Palma. 21.15h entrada libre.

DJs Tito y El Pep·pone. Blues Rock Funk Pop 70-80-90’s sessions. Shamrock Palma. Psg. Marítim, 3. Palma. de 22h a 5h entrada libre.

Suasi i els Electrodomèstics + Joan Xanguito. Pop rock. Teatre Muncipal. Bunyola. 22h 10 euros

Mala Hierba + Monotip. Rock español + hard rock. Tunnel Alternative Rock Pub. Gomila. 23h 6 euros c.c.

Soul Café. Soul Motown. Blue Jazz Club. Hotel Saratoga. Psg. Mallorca, 6. Palma. 23h entrada libre.

Dj Juan Campos. Disco music dj sessions. La Movida Café Concierto. Albo, s/n. Local 1. Centroparc. Palma. 23h entrada libre.

Ángel Costa + Pepe Arcade + Melohman. New wave post punk electronica dj sessions. Maraca Club. Poeta Francesc Fiol i Joan, 1. Palma. 23h entrada libre.

The Claps. Clásicos del rock. Shamrock Palma. Psg. Marítim, 3. Palma. 0.00h entrada libre.

Mama Kin. Rock. Hogans Irish Pub. Monsenyor Palmer, 2. 0.00h entrada libre.



Domingo 30

Christmas Market: Tuba Tap. Early jazz. Puerto Portals. de 12 a 22h show musical a las 19.30h entrada libre.

Mariana Frauca + Micro abierto. Acústico. Sindi’s British Pub. Plaça de Francesc Rosselló Pintor, 4. Palma. 19.30h entrada libre.

Diada de Mallorca: Tribade + Xanguito + Al Mayurqa + Valtonic. Ballada popular + rumba rock pop + rap. Parc de les estacions. Palma. 20h entrada libre.

Open Mic. Jam session. Agua Bar. Jaume Ferrer, 6. Palma. 20h entrada libre.

DJs Tito y El Pep·pone. Blues Rock Funk Pop 70-80-90’s sessions. Shamrock Palma. Psg. Marítim, 3. Palma. de 21h a 5h entrada libre.

Perikas Jazz Reunion. Jazz. Església del Convent de Sant Bonaventura Llucmajor. 21.30h taquilla inversa.

Hugo Sócrate Band. Funk latin groove. Jazz Voyeur Club. Apuntadores, 5. Sa Llonja. Palma. 21.30h entrada libre.

Jam session con Tolo Grimalt. rock funk. Shamrock Palma. Psg. Marítim, 3. Palma. 0.00h entrada libre.







Lunes 31

Dj Lab Experiment. Flip Night. Agua Bar. Jaume Ferrer, 6. Palma. 19h entrada libre.

Jam Session. Jazz. Blue Jazz Club. Hotel Saratoga. Psg. Mallorca, 6. Palma. 20.30h entrada libre.

DJs Tito y El Pep·pone. Blues Rock Funk Pop 70-80-90’s sessions. Shamrock Palma. Psg. Marítim, 3. Palma. de 22h a 5h entrada libre.

Revetlla de Cap d’Any: DJ’s D-Nou + Cold Sweat. dance music dj sessions. Plaça del Rei Joan Carles. Palma. 23h entrada libre.

Revetlla de Cap d’Any: La Movida Band. Pop rock español de los 80-90. Plaça de Cort. Palma. 23.15h entrada libre.

Cap d’any: Maverick’s Band + Deejaysgrup. Revetla power + dj sessions. Plaça Major. Pollença. 23.30h entrada libre.

VI Nochevieja All Stars: Óscar Romero + Toni Seco + Dj Kacctus + Simón Vera + Marc Oliver + Axel Honda + Ale Vicius + Biel Sacares + Playing Colors + Skooner. 2 ambientes: electrónica rock rap hip hop + comercial reggaetón perreo. Es Gremi. Gremi Porgadors, 16. Son Castelló. Palma. 0.00h ant.: desde 30 euros

Cherry Bomb + Gautxos Dj + Capitan Groovy. psicodelia, soul Pop, postpunk, indie, britpop, rock punk dj sessions. Novo Café Lisboa. Sant Magí, 33. Santa Catalina. Palma. 0.30h entrada libre.

La Nochevieja de Sa Possessió: Tato Isgud + Tommy + Sebastian Deep + Vikenzo + Paula Serra + MartC + Dirty Appetite + Sideways + Albert Cupper + Combo Bulla + Chi Sao + Lleig!. Electrónica house indie-trónica rock world music. Sa Possessió. Gremi Velluters, 14. Palma. 0.30h ant.: 12 euros c.c.; taq.: 15 euros c.c.

Nochevieja Party by Sentados en el Techo: Kiko Melis + Romo & Savabien + The Southnormales + Mike Mauri + Bernie + Redbellion Dj Set + Un Mal DJ. Indie pop rock electrónica. La Red Club. Poima, 24. Can Valero. Palma. 1h ant.: 15 euros c.c.

Ivor Hmc + Ed Waters. Rock sessions. Tunnel Alternative Rock Pub. Gomila. 1h 10 euros c.c.

Rootical Stones Vibes + Fuaka + Remedy. Reggae Dub soundsystem culture. Factoria de So. Cases de Son Llaüt. Santa Maria. 0.00h 10 euros hasta la 1h; después: 12 euros